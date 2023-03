FC Twente test Duitse doelpuntenmachine: 30 goals in 29 wedstrijden

Donderdag, 23 maart 2023 om 16:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:27

FC Twente is op zoek naar aanvallende versterking. De Tukkers hebben woensdagmiddag tijdens een oefenwedstrijd tegen VfL Bochum (1-0 winst) de Duitser Noel Futkeu op proef gehad. De twintigjarige aanvaller komt momenteel uit voor Schwarz Weiss Essen, dat actief is in de Oberliga Niederrhein (vijfde niveau). Futkeu deed een helft mee, daar hij 's avonds met zijn eigenlijke werkgever nog een competitiewedstrijd had. Hij wist het net niet te vinden.

FC Twente heeft met Ricky van Wolfswinkel en Manfred Ugalde momenteel twee centrumspitsen onder contract staan. Van Wolfswinkel beleeft echter niet zijn beste seizoen uit zijn carrière en loopt komende zomer uit zijn contract. Twente heeft wel een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Ugalde is wel op schot en was in zijn laatste drie wedstrijden liefst vijf keer trefzeker. Tegen AZ viel hij zondag geblesseerd uit. De Costa Ricaan wordt gehuurd van SK Lommel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Of het ook daadwerkelijk tot een contract komt bij FC Twente voor Futkeu moet nog blijken. De Duitser deed dus driekwartier mee, maar wist daarin niet te scoren. Wel had hij volgens TC Tubantia 'een paar aardige acties'. Futkeu moest woensdagavond gewoon weer opdraven bij zijn eigenlijke werkgever Schwarz Weiss Essen. Het is niet bekend of Twente hem uitnodigt voor een tweede testmoment. Van Wolfswinkel en Ugalde ontbraken tijdens het oefenduel.

Futkeu is een 1 meter 80 lange spits, die naast de Duitse ook over de Kameroense nationaliteit beschikt. De aanvaller staat tot komende zomer onder contract bij SW Essen, dat hem vorig jaar zomer contracteerde. Eerder stond hij onder contract bij Rot-Weiss Essen en 1. FC Köln. Dit seizoen is Futkeu bijzonder productief gebleken. In 27 competitiewedstrijden wist hij 28 keer het net te vinden. Ook was hij twee keer trefzeker in de strijd om de Niederrheinpokal. Zeven keer fungeerde hij als aangever.