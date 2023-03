Feyenoord komt met oplossing voor cameraprobleem bij De Klassieker

Donderdag, 23 maart 2023 om 16:24 • Bart DHanis • Laatste update: 17:30

Feyenoord heeft de knoop doorgehakt over de hoge netten tijdens De Klassieker op 5 april, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagmiddag. De netten komen er wel te hangen, maar niet in het hele stadion. De zogeheten Olympiazijde, waarvandaan ESPN de wedstrijd vastlegt, zal open blijven. Hierdoor ondervindt de kijker thuis deze keer geen hinder van de netten.

Eerder dit seizoen troffen Feyenoord en Ajax elkaar voor de competitiewedstrijd in De Kuip (1-1 gelijkspel). Toen moest ESPN vanwege de hoge netten tussen het veld en de tribune uitwijken naar het dak van het stadion, wat voor veel negatieve reacties zorgde bij fans die de wedstrijd op televisie probeerden te volgen. Voor de aankomende editie, die wordt gespeeld in het kader van de TOTO KNVB Beker, kan de camera van ESPN de wedstrijd dus gewoon van de oorspronkelijke plaats vastleggen.

Na de loting voor de halve finales van het bekertoernooi zei ESPN al te hopen op een betere oplossing voor het uitzenden van De Klassieker. Een woordvoerder van de zender zei tegenover het Algemeen Dagblad blij te zijn dat Feyenoord nu voor deze constructie kiest. “Deze constructie is in Europees verband ook regelmatig ingezet. De tv-kijkers hebben nu geen last van palen en netten in beeld. We kijken uit naar een prachtige Klassieker.”

Afgelopen weekend troffen Ajax en Feyenoord elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Feyenoord won de wedstrijd in de slotfase en lijkt de landstitel niet meer mis te kunnen lopen. De Rotterdammers hebben nu een voorsprong van zes punten met nog acht wedstrijden te gaan. Ajax heeft bovendien op papier een moeilijker programma. Feyenoord strijdt nog op drie fronten mee en is naast de beker en de competitie nog actief in de Europa League, waarin het in de kwartfinales van het toernooi langs AS Roma zal moeten geraken.