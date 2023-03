De Telegraaf onthult merkwaardige oorzaak achter uitvallen vijf internationals

Donderdag, 23 maart 2023 om 15:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:13

Kip kerrie is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van het feit dat vijf Oranje-internationals vrijdagavond niet in actie kunnen komen bij het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Het vijftal zou woensdagavond, aan de vooravond van de trip naar Frankrijk, in Hotel Woudschoten in Zeist een voedselvergiftiging hebben opgelopen, meldt De Telegraaf. Sven Botman, Bart Verbruggen, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt en Joey Veerman komen niet in actie tegen de Fransen.

Het kwam als donderslag bij heldere hemel, toen de KNVB donderdag met het bericht naar buiten kwam dat bovengenoemde spelers met een 'virusinfectie' kampen. Met name voor Verbruggen en Veerman is de situatie vervelend. Zij zaten voor het eerst bij de definitieve selectie. Bondscoach Ronald Koeman besloot de vijf internationals niet mee te nemen en nu blijkt waarom. De spelers hebben woensdag allemaal kip kerrie gegeten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Telegraaf is het 'geen geheim' dat de spelers al langer klagen over het eten in Hotel Woudschoten in Zeist. Door de plotselinge maagklachten en het uitvallen van Veerman, Verbruggen, Gakpo, De Ligt en Botman zal de kritiek alleen maar toenemen. Koeman besloot Kjell Scherpen, Ryan Gravenberch en Stefan de Vrij op te roepen als vervangers. Vast staat dat de besmette spelers ook maandag niet in actie komen, als Oranje het opneemt tegen Gibraltar.

"Zoals het er nu uitziet, gaat de KNVB de situatie na de wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw bekijken", licht Valentijn Driessen toe. "Misschien dat er nog iemand terugkeert. Vooralsnog zijn er buiten de vijf afvallers niet nog meer spelers ziek geworden. Dat is ontkend door de KNVB. De rest is in principe fit om morgen (vrijdag, red.) te starten. Ik denk dat Koeman vasthoudt aan dezelfde formatie, 4-3-3 dus. Geertruida zal zijn debuut maken, net als Xavi Simons."

Het duel met de Fransen is de eerste officiële wedstrijd voor Koeman sinds zijn rentree bij Oranje. De bondscoach begint dus met een sterk verzwakte selectie aan zijn tweede periode, daar Frenkie de Jong en Steven Bergwijn eerder al geblesseerd afhaakten. Denzel Dumfries is geschorst tegen Frankrijk. Na de wedstrijd tegen Frankrijk van vrijdagavond ontvangt Oranje maandagavond Gibraltar in De Kuip. De andere landen uit Groep B in de EK-kwalificatiereeks zijn Griekenland en Ierland.