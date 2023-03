Routinier van Gibraltar mist duel van Oranje wegens vrij merkwaardige reden

Donderdag, 23 maart 2023 om 15:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:16

Gibraltar treedt maandag tijdens het EK-kwalificatieduel met het Nederlands elftal aan zonder de ervaren Scott Wiseman. De 36-voudig international is ook trainer van Gibraltar Onder 16 en verkiest een jeugdtoernooi van de UEFA boven de kwalificatiewedstrijd tegen Oranje.

Voor de 37-jarige Wiseman was het ‘een no-brainer’ om voor het jeugdtoernooi in Bulgarije te kiezen. “Ik hou absoluut van het spelen voor Gibraltar, het is alles voor een speler. Maar deze jongens zijn mijn team. We zijn al zo lang samen. Ik zou het mezelf nooit vergeven als ik deze interlands niet had opgeofferd om bij mijn jongens te zijn.” De beslissing werd ook gesteund door bondscoach Julio Ribas. “Toen we data van de wedstrijden naast elkaar legden, zaten we meteen op dezelfde golflengte.”

Gibraltar trapt de kwalificatiecyclus voor het EK in Duitsland vrijdag af met een wedstrijd tegen Griekenland. Maandagavond komt het land op bezoek in De Kuip voor een duel met Oranje. Wiseman is niet de enige ervaren verdediger die ontbreekt tegen Nederland. Bondscoach Ribas kan eveneens niet beschikken over Louie Annesley. De 22-jarige centrumverdediger, die al 35 interlands achter zijn naam heeft staan, staat momenteel aan de kant met een blessure.