Man met tas vol ‘verdachte voorwerpen’ gearresteerd bij training Zweden

Donderdag, 23 maart 2023 om 15:22 • Bart DHanis • Laatste update: 15:24

De Zweedse politie heeft woensdagmiddag een man opgepakt die voor een dreigende situatie zorgde bij de training van het Zweedse voetbalelftal, zo melden de lokale autoriteiten. De zestigjarige verdachte had een tas met ‘mogelijk gevaarlijke voorwerpen’ bij zich. Ook zou de man dreigende taal uit hebben geslagen.

Het incident vond plaats in de buurt van het stadion van AIK Solna. De verdachte probeerde zonder toestemming het stadion te betreden, waar op dat moment de training van het Zweedse elftal bezig was. Nadat de man was opgepakt heeft de politie door middel van politiehonden en robots de omgeving doorzocht en vrij snel veilig verklaard. Volgens het Zweedse Aftonbladet heeft de politie niks gevaarlijks aangetroffen in de tas van de man.

Emil Forsberg maakte zich na het incident vooral druk om de kinderen die aanwezig waren in het stadion om de training bij te wonen. “Ik hoop niet dat zij er veel van hebben meegekregen. Zelf heb ik me geen moment onveilig gevoeld. We zijn naar de kleedkamer gegaan en hebben nadien met de hele groep gegeten”, aldus de RB Leipzig-middenvelder op de persconferentie na de training.

Zweden neemt het vrijdagavond in de Friends Arena in Solna op tegen België. Voor de EK-kwalificatiewedstrijd in poule F zijn alle 55.000 kaarten verkocht. In Zweden zullen zo’n zevenhonderd Belgische supporters aanwezig zijn. Wil Zweden zich kwalificeren voor het EK van 2024, zal het in ieder geval tweede moeten worden in de poule. Poule F bestaat naast Zweden en België uit Oostenrijk, Azerbejdzan en Estland.