Komst Memphis duwt concurrent bij Atlético naar uitgang: ‘Weet niet of ik blijf’

Donderdag, 23 maart 2023 om 14:31 • Bart DHanis • Laatste update: 14:39

Niet iedereen bij Atlético Madrid is onverdeeld gelukkig met de komst van Memphis Depay. De Nederlander kwam afgelopen winter over van Barcelona en heeft zich inmiddels in de basis weten te knokken bij de Madrilenen. Dat gaat echter wel ten koste van Álvaro Morata, die in een interview met het Spaanse LA1 laat weten niet tevreden te zijn met zijn reserverol.

“Depay is hier gekomen en hij doet het erg goed”, erkent de voormalig spits van onder meer Juventus en Real Madrid. “Het team draait momenteel prima, dus ik zal moeten wachten. Voor nu ben ik hier gelukkig, maar als de situatie zo blijft weet ik niet of ik hier volgend seizoen nog speel. Ik zal goed luisteren naar de club en de coach”, aldus de dertigjarige aanvaller.

Depay scoorde dit seizoen al drie keer in slechts 257 minuten voor Atlético. De 86-voudig Oranje-international geniet daarom de voorkeur van Diego Simeone, die zijn clubtopscorer met twaalf doelpunten op de bank houdt. Mocht de situatie volgend seizoen niet veranderen, kan Morata terugkeren naar Italië. Vanwege de Italiaanse nationaliteit van zijn vrouw heeft Morata een terugkeer naar de Serie A nooit uitgesloten.

Aanvoerder nationale ploeg

Eerder deze week maakte kersverse Spanje-bondscoach Luis de la Fuente bekend dat Morata deze interlandperiode de aanvoerdersband van het nationale elftal gaat dragen. De aanvaller neemt de band over van Sergio Busquets, die na het WK in Qatar het einde van zijn interlandcarrière aankondigde. Morata is met 61 optredens de speler met de meeste interlands in de huidige Spaanse selectie.