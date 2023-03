Ajacied trekt conclusies na aankoop: ‘Zou niet twijfelen om te vertrekken’

Donderdag, 23 maart 2023 om 14:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:04

Voor Jay Gorter ziet het perspectief bij Ajax er niet rooskleurig uit. De 22-jarige sluitpost, die momenteel wordt verhuurd aan het Schotse Aberdeen, zag de Amsterdammers afgelopen winter Gerónimo Rulli aantrekken, terwijl de 39-jarige Remko Pasveer een nieuwe contractaanbieding op zak heeft. Gorter vindt het jammer dat hij nog niks van de clubleiding van Ajax heeft gehoord.

Vlak voor zijn verhuur aan Aberdeen verlengde Gorter zijn contract bij Ajax met een jaar tot de zomer van 2026. De reden hiervoor is dat hij niet verhuurd zou mogen worden als hij zijn verbintenis niet zou openbreken. Afgelopen winter werd de van Villarreal overgekomen Rulli door Ajax gepresenteerd als nieuwe eerste doelman. “Het was niet echt een domper, maar het gaf me wel een signaal van: als er nu iets op transferbasis voorbij komt wat mij goed zou doen, zou ik niet twijfelen om te gaan”, zegt Gorter tegenover Ajax Showtime.

Door de komst van Rulli wist Gorter ‘hoe het er voor hem voorstond’. De kans op een doorbraak in de Johan Cruijff ArenA lijkt komend seizoen eveneens vrij klein, aangezien Ajax bezig zou zijn met een nieuwe derde keeper. “Het aparte daarvan vind ik: ik heb niets gehoord. Ik heb het ook gelezen, maar ik heb mijn contract opengebroken met het idee dat ik als ik terug ben ik kan laten zien dat ik van waarde kan zijn en Ajax liet zien dat ze vertrouwen in mij hebben in hoe ik mij ga ontwikkelen. Ik heb ook nog geen gesprek gehad met Ajax over hoe mijn perspectief is als ik terugkom, dat vind ik wel jammer.”

Er is nog veel onduidelijkheid rondom de toekomst van Gorter, al maakt hij daar zelf momenteel geen heel groot probleem van. “Ik denk wel dat meerdere jongens ervaren dat het niet enorm duidelijk is allemaal”, vertelt Gorter. De doelman ziet dat Ajax zoekende is sinds het verrassende vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars in februari 2021. “Het was wel anders toen ik bij Ajax binnenliep natuurlijk. Het is heel onduidelijk. Voor mij is het nu belangrijk dat het hier bij Aberdeen goed gaat, dat ik goed speel, dat ik echt belangrijk ben voor het team en dat we belangrijke punten halen. Voor de zomer houd ik mijn oren open voor alles.”