Paul Bosvelt over terugkeer bij Feyenoord: ‘Zie me hier niet zo snel verkassen’

Donderdag, 23 maart 2023 om 13:23

Voetbalzone-presentator Mounir Boualin sprak onlangs met Paul Bosvelt, die werkzaam is als technisch directeur bij het goed presterende Go Ahead Eagles. De oud-middenvelder praat over zijn start als 'td', het huidige seizoen van Kowet, zijn kwaliteiten, een eventuele terugkeer bij Feyenoord en een eerdere uitspraak van Johan Derksen over oud-voetballers.