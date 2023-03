Vechtscheiding duurt voort: Dybala eist enorm miljoenenbedrag van Juventus

Donderdag, 23 maart 2023 om 12:24 • Jordi Tomasowa

Paulo Dybala gaat Juventus mogelijk voor de rechter slepen. De Argentijnse aanvaller, die afgelopen zomer transfervrij vertrok naar AS Roma, eist naar verluidt vijftig miljoen euro. Dybala heeft sowieso nog een bedrag van 3,7 miljoen euro tegoed van Juventus voor een niet nagekomen afspraak.

De vijftig miljoen euro is het verschil tussen Dybala’s huidige contract bij Roma en wat hij eigenlijk in Turijn had kunnen verdienen. De aanvaller zou begin 2020 al een akkoord hebben bereikt met Juventus over de verlenging van zijn verbintenis. De clubleiding van la Vecchia Signora kwam daar echter op terug, nadat Dusan Vlahovic voor tachtig miljoen euro werd overgenomen van Fiorentina.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Italiaanse kranten Il Corriere della Sera en La Repubblica melden dat Dybala bereid is om de miljoenenclaim nu bij Juventus neer te leggen. Luca Ferrari, de advocaat van de aanvaller, zou Juventus in mei 2021 om vijf miljoen euro hebben gevraagd om de geschillen te beslechten, waarop hij negatief antwoord kreeg.

La Gazzetta dello Sport meldde eerder deze maand dat Dybala nog 3,7 miljoen euro tegoed heeft van Juventus. De som geld stamt van een deal die gemaakt werd tussen maart en april 2020. De aanvaller had in januari 2021 van Juventus het verschuldigde bedrag moeten krijgen, maar dat gebeurde niet. De club stelde tijdens het maken van de deal zelf voor om Dybala begin dit kalenderjaar pas te betalen, omdat hem was verteld dat Juventus de financiële gevolgen van de coronapandemie voelde. Nu Dybala in maart nog steeds niet betaald is, heeft hij zijn advocaat aan het werk gezet om het miljoenenbedrag alsnog te krijgen.