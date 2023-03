‘Ajax legt enkele tonnen neer en maakt werk van komst Noors toptalent (15)’

Donderdag, 23 maart 2023 om 11:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:42

Ajax maakt werk van de komst van Daniel Johan Skaarud, zo meldt Ajax Showtime. De vijftienjarige Noor speelt momenteel in de jeugdopleiding van Lillestrøm SK en staat in zijn thuisland te boek als groot talent. De Amsterdammers zijn naar verluidt nagenoeg akkoord met de Noorse club over de transfer van de tiener.

Skaarud moet ‘voor enkele tonnen’ overkomen van Lillestrøm. Hij staat te boek als veelzijdige aanvaller. De linksbuiten kan eventueel ook als rechtsbuiten, spits en nummer 10 uit de voeten. Skaarud ligt momenteel nog tot 31 december 2025 vast bij Lillestrom. De zesvoudig jeugdinternational van Noorwegen Onder 15 wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal, al zat hij al wel drie keer op de bank bij de hoofdmacht.

Ajax richtte zich dit seizoen al vaker op buitenlandse talenten. Zo kwam de zeventienjarige Mika Godts eind januari voor één miljoen euro over van KRC Genk. De Belg tekende een contract tot medio 2025 in de Johan Cruijff ArenA. Godts, een linksbuiten die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, gold als een van de smaakmakers van Jong Genk. In de Challenger Pro League (het tweede niveau van België) kwam hij dit seizoen tot zeven treffers en één assist namens Blauw-wit. Hij etaleerde vorige maand direct zijn klasse bij zijn debuut voor Jong Ajax met een sologoal vanaf middenlijn.

Afgelopen zomer bond Ajax ook de zestienjarige Jan Faberski aan zich. De Amsterdammers namen het Poolse talent over van Jagiellonia Bialystok, dat uitkomt in de hoogste nationale competitie. De middenvelder begon het seizoen bij Ajax Onder 17. In maart 2021 verzekerde Ajax zich ook van de komst van Rayane Bounida. De inmiddels zeventienjarige aanvallende middenvelder kwam over van Anderlecht.