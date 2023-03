FC Emmen voelt zich genoodzaakt tot statement over toekomst Lukkien

Donderdag, 23 maart 2023 om 10:46 • Wessel Antes

Dick Lukkien maakt het seizoen af als hoofdtrainer van FC Emmen, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De vijftigjarige Winschotenaar mag dus aanblijven, ondanks zijn overstap naar mede-degradatiekandidaat FC Groningen komende zomer. ‘We bedanken eenieder voor de gevraagde input. Ons belangrijkste doel is handhaving in de Eredivisie. We zien de komende wedstrijden mét Dick, de spelers en de steun van supporters en sponsoren met vertrouwen tegemoet’, valt donderdagochtend te lezen.

Technisch manager Mike Willems spreekt van een weloverwogen beslissing. “Na het aangekondigde vertrek van Dick hebben we de tijd genomen om één en ander op een rijtje te zetten. We hebben veelvuldig met Dick zelf gesproken en ook met de spelersgroep en diverse stakeholders binnen en buiten de club. Na deze gesprekken hebben wij geconstateerd dat er in alle geledingen voldoende draagvlak is om met Dick het seizoen af te maken.” Hoewel de aankondiging van Groningen behoorlijk wat los heeft gemaakt, krijgt Lukkien nog altijd het vertrouwen.

Lukkien is opgelucht dat zijn huidige werkgever tot deze beslissing is gekomen. “Ik ben blij met de uitkomst om met z’n allen de strijd om handhaving aan te gaan. Voor mij verandert er niks: ik geef sinds ik hier ben begonnen als trainer alles wat ik heb en dat blijf ik ook de komende maanden doen. Ik wil het seizoen goed afsluiten en samen met mijn staf, alle andere collega’s en alle supporters gaan we ons daar honderd procent voor inzetten.” Lukkien is al sinds 2016 hoofdtrainer in Emmen. Hij zorgde in zijn tweede seizoen voor een historische promotie naar de Eredivisie.

Bij Groningen zijn ze in hun nopjes over de komst van Lukkien, zo liet algemeen directeur Wouter Gudde weten via de clubwebsite. Hij maakt er daarnaast geen geheim van dat hij Lukkien al eerder dit seizoen probeerde te verleiden tot een overstap. "Dat lukte toen niet omdat FC Emmen hem aan zijn contract hield. Onlangs hebben wij bij Dick geïnformeerd naar de mogelijkheden na het huidige seizoen, als zijn contract in Emmen afloopt. Dick stond hier positief tegenover en dat heeft na een aantal gesprekken geleid tot een overeenkomst vanaf het nieuwe seizoen." Lukkien heeft tot medio 2026 getekend in de Euroborg.