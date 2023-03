Vijf Oranje-internationals naar huis; Koeman roept drie vervangers op

Donderdag, 23 maart 2023 om 10:08 • Noel Korteweg • Laatste update: 10:37

Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Bart Verbruggen hebben het trainingskamp van het Nederlands elftal donderdagochtend verlaten, zo meldt de KNVB via de officiële kanalen. De vijf internationals kampen met een virusinfectie. Ronald Koeman roept Ryan Gravenberch, Kjell Scherpen en Stefan de Vrij op als vervangers.

Het was voor Verbruggen en Veerman de eerste keer dat ze werden opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Gravenberch en Scherpen werden door Erwin van de Looi opgeroepen voor Jong Oranje en zijn nu met dat team op trainingskamp in Spanje. Gravenberch, Scherpen en De Vrij zullen in Parijs aansluiten bij de selectie van Koeman. Vrijdagavond staat het EK-kwalificatieduel met Frankrijk op het programma in Saint-Denis.

De KNVB meldt dat ‘de samenstelling van de selectie na de wedstrijd tegen Frankrijk opnieuw wordt bekeken’. Het duel met de Fransen is de eerste officiële wedstrijd voor Koeman sinds zijn rentree bij Oranje. De bondscoach begint dus met een sterk verzwakte selectie aan zijn tweede periode, daar Frenkie de Jong en Steven Bergwijn eerder al geblesseerd afhaakten.

Na de wedstrijd tegen Frankrijk van vrijdagavond ontvangt Oranje maandagavond Gibraltar in De Kuip. De andere landen uit Groep B in de EK-kwalificatiereeks zijn Griekenland en Ierland. In juni neemt het Nederlands elftal het in de halve finale van de Nations League op tegen Kroatië. De winnaar van die wedstrijd treft Spanje of Italië in de finale.