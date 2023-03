Daley Blind kiest aan vooravond van mijlpaal voor twee beste bondscoaches

Donderdag, 23 maart 2023 om 09:14 • Wessel Antes • Laatste update: 09:56

Daley Blind is van mening dat Louis van Gaal en zijn eigen vader Danny Blind de beste bondscoaches zijn waaronder hij heeft gespeeld. Dat zegt de 33-jarige verdediger van Bayern München in een uitgebreid interview in De Telegraaf. Blind kan vrijdagavond tegen Frankrijk zijn honderdste interland spelen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman geeft hem die kans, maar behoort dus niet tot de favoriete bondscoaches van Blind.

Blind had bij Oranje te maken met verschillende bondscoaches: Van Gaal, Guus Hiddink, Blind senior, Fred Grim en Frans Hoek (interim), Dick Advocaat, Dwight Lodeweges (interim), Frank de Boer en Koeman. Gevraagd naar zijn beste bondscoaches noemt de linkspoot Van Gaal, die hem liet debuteren, en zijn eigen vader. “Daar overval je me mee. Dat is een gewetensvraag. Ik moet misschien Louis van Gaal zeggen, maar zeg Louis van Gaal en mijn vader Danny, hoewel we in de tijd van mijn vader niet in een goede fase zaten met Oranje en we niet goed presteerden.”

De routinier legt zijn keuze vervolgens uitgebreid uit. “Een combinatie van die twee is het beste. Het groepsproces met Van Gaal, terwijl mijn vader mijn beste persoonlijke trainer is. Van kleins af aan. Door zijn lessen ben ik de voetballer geworden die ik ben geworden. M’n beste trainer ooit.” De keuze voor zijn mooiste interland is makkelijker, zo concludeert Blind. “Mijn WK-debuut in 2014, de openingswedstrijd tegen Spanje, die we met 5-1 wonnen en waarbij ik met een pass van achteruit een assist gaf bij de 1-1 met het legendarische doelpunt van Robin van Persie. Die bal heeft mijn leven veranderd, omdat ik met deze ene bal direct in de hele wereld op de kaart stond.”

Zijn minste interland herinnert Blind zich ook nog altijd. “Turkije uit in Konya, op 6 september 2015. Mijn vader als bondscoach op de bank, gewisseld in de 74e minuut en met 3-0 verloren. Ik liet mijn vader in de steek, zo voelde het. Ik liet het Nederlands elftal en mezelf in de steek. Andere dieptepunten in mijn Oranje-carrière blijven het gemiste EK 2016 in Frankrijk en het WK 2018 in Rusland. Dat doet nog steeds pijn.” Blind was in totaal actief op drie eindtoernooien. Het lijkt erop dat hij bezig is aan zijn laatste week als international.