Strijd om overname Manchester United in volle gang: twee nieuwe biedingen

Donderdag, 23 maart 2023 om 08:03 • Wessel Antes • Laatste update: 09:50

Sir Jim Ratcliffe en sjeik Jassim Bin Hadam al Thani zijn bezig aan een hevige overnamestrijd aangaande Manchester United, zo melden diverse Britse media. De twee kandidaat-kopers hebben woensdag, na de aanvankelijke deadline, een nieuw bod uitgebracht op de Engelse grootmacht. In beide gevallen voldoet de aanbieding echter nog niet aan de wensen van de Glazers, die ruim zes miljard euro verlangen voor de club. De onderhandelingen zouden nog altijd in volle gang zijn.

Hoewel Ratcliffe en de Qatari beiden de aanvankelijke deadline misten, gaven de Glazers alsnog de kans om een nieuw bod uit te brengen. Ratcliffe heeft vervolgens een bod gedaan op het meerderheidsbelang van de verkopende partij (69 procent), terwijl de Qatari United volledig willen overnemen. De Raine Group, die de overname begeleidt, en de familie Glazer zullen komende week naar de biedingen kijken, om vervolgens één kandidaat-koper als meest geschikt naar voren te schuiven.

Ratcliffe en een delegatie van de Qatarese sjeik hebben vorige week een bezoek gebracht aan Manchester. De twee miljardairs, die beiden in de race zijn om Manchester United over te nemen van de Glazers, hebben Old Trafford en Carrington bekeken en gesproken met de clubleiding. Zowel Ratcliffe als Al Thani behoudt bij een mogelijke overname het volledige vertrouwen in manager Erik ten Hag, zo meldde de Daily Mirror. De 53-jarige Haaksbergenaar is dan ook erg populair bij de aanhang van the Red Devils

United is sinds 2005 in handen van de familie Glazer. De supporters van de club vragen al jarenlang om het vertrek van de Amerikanen, die niet betrokken genoeg zouden zijn en te weinig geld zouden investeren. De Glazers maakten onlangs bekend dat ze openstaan voor een verkoop van de club, maar dan wel voor de absolute hoofdprijs. Volgens Sky Sports bedraagt die vraagprijs liefst 6,7 miljard euro.