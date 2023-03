Giménez wordt tijdens Mexicaanse persconferentie geconfronteerd met gerucht

Donderdag, 23 maart 2023 om 07:24 • Wessel Antes

Santiago Giménez lijkt totaal nog niet bezig te zijn met een vertrek bij Feyenoord. De 21-jarige spits zou volgens het Portugese Record als kandidaat-opvolger gelden voor Gonçalo Ramos bij Benfica, maar weet daar zelf niets vanaf. Giménez, die in De Kuip nog tot medio 2026 vastligt, zegt tijdens een persconferentie van Mexico gelukkig te zijn bij Feyenoord.

Giménez is de laatste weken de man in vorm bij Feyenoord en dat zou in Portugal de ogen hebben geopend. De Mexicaanse pers confronteerde de linkspoot met de interesse, maar hij zegt geen officieel contact te hebben gehad. “Als ik eerlijk ben, weet ik van niets. Ik hoorde het via sociale media. De waarheid is dat ik gelukkig ben bij Feyenoord. Het is aan de clubs en mijn familie. Verder laat ik het aan God. Hij is degene die mijn pad bepaalt. De beslissingen die ik neem, gaan via God.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Giménez kwam afgelopen zomer over van het Mexicaanse CD Cruz Azul. Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde tegenover NRC dat Feyenoord in eerste instantie slechts vijftig procent van de transferrechten van Giménez had overgenomen. Een precieze transfersom wilde de bestuurder daarbij niet laten vallen, al ligt het bedrag lager dan de eerder genoemde vier miljoen euro. Inmiddels hebben de Rotterdammers, vanwege contractuele afspraken, meer dan zestig procent van de transferrechten van Giménez in handen.

De zomeraanwinst timmert steeds meer aan de weg in Rotterdam-Zuid. Giménez werd na zijn transfer langzaam gebracht door trainer Arne Slot en verschijnt de laatste weken steeds vaker op het scoreformulier. Momenteel staat de teller op vijftien treffers in 34 duels over alle competities. Tijdens De Klassieker van afgelopen weekend (2-3 winst) was de Mexicaan nog goed voor de openingstreffer, terwijl hij drie dagen eerder tegen Shakhtar Donetsk (7-1 winst) ook al de brilstand doorbrak.

Sevilla

De Mexicaanse tak van Marca linkte de spits begin deze maand aan een transfer naar Sevilla. Zijn vader, Christian Giménez, verscheen vervolgens op televisie om te praten over het gerucht. Giménez senior, die in het verleden zelf vijf interlands speelde voor Mexico, vindt dat zijn zoon moet blijven in De Kuip. “We willen dat hij bij Feyenoord blijft, we zijn blij met de club. Het is een hele grote club!” Deze week speelt Giménez twee interlands met de Mexicaanse ploeg. Donderdagnacht wacht een Nations League-duel met Suriname in Paramaribo, waarna zondagnacht een thuiswedstrijd volgt in Mexico City tegen Jamaica.