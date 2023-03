Totale verbazing over besluit Ajax: ‘Hoe kom je in godsnaam bij hem terecht?’

Donderdag, 23 maart 2023 om 06:56 • Wessel Antes • Laatste update: 07:06

Johan Derksen begrijpt niet waarom Ajax in zee gaat met Julian Ward als technisch directeur, zo zegt hij woensdagavond in Vandaag Inside. Volgen het Algemeen Dagblad en the Mirror komen de Amsterdammers nog deze week met duidelijkheid over de aanstelling van de 41-jarige Engelsman, die nu nog werkzaam is bij Liverpool. Valentijn Driessen en Derksen zijn sceptisch over de komst van Ward naar de Johan Cruijff ArenA.

De Telegraaf kwam deze week met het nieuws dat Ajax bezig is om het contract van Gerry Hamstra te ontbinden. “Hij gaat eruit en die Julian Ward, niemand heeft ooit van hem gehoord, in de dertig is hij, die moet Ajax erbovenop helpen”, aldus Driessen, die de daadwerkelijke leeftijd van Ward dus niet goed in zijn geheugen heeft zitten. Ward is geboren op 17 juni 1981 en dus 41 jaar oud. Eerder was hij in dienst bij de nationale elftallen van Portugal en Engeland als analist. Ward heeft ook een verleden als scout bij Manchester City en vulde bij Liverpool meerdere functies in.

Derksen is het niet eens met de keuze van Ajax, zo blijkt. “Het is echt een belachelijke beslissing. Hij weet niets van de Nederlandse cultuur of jeugdopleiding.” Driessen haakt in. “En niets van Ajax, nul komma nul. Hij is ook nog eens derde keus, dus hoe kom je nou in godsnaam bij zo’n gozer terecht? Is het omdat hij toevallig twee goede aankopen heeft gedaan in Liverpool?” René van der Gijp ziet een vergelijking met de aanstelling van de reeds ontslagen Scott Parker als hoofdtrainer van Club Brugge. “Daar heeft iemand dronken aan tafel geroepen: ‘Scott Parker!’ Die man wist ook niets van het Belgische voetbal en nu is hij weer weg.”

Volgens Derksen zit het probleem bij Ajax momenteel diep. “Alle afdelingen bij Ajax worden bezet door lichtgewichten. De Raad van Commissarissen heeft het volledig uit de klauwen laten lopen. Het vertrek van onze dickpicventer is veel te licht opgenomen, want toen is de belangrijkste man weggevallen door zijn eigen gedrag. Ze dachten dat Van der Sar dat wel even op zou vangen, maar die vangt helemaal niets op. Die is al jaren totaal ongeschikt voor zijn functie.”