Ronaldo: ‘Ik denk dat Saudische competitie straks nummer vier van de wereld is’

Donderdag, 23 maart 2023 om 00:00 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:07

Cristiano Ronaldo verwacht dat de competitie van Saudi-Arabië binnen een paar jaar een topcompetitie is. Dat vertelde hij op een persconferentie van de nationale ploeg van Portugal, in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Liechtenstein van donderdag. Daarnaast ging Ronaldo in op zijn huidige rol bij de Portugese ploeg en de toekomst.

Ronaldo, die donderdag zijn 197ste interland voor Portugal kan gaan spelen, heeft de afgelopen tijd nagedacht of hij door wilde gaan bij de nationale ploeg. Fernando Santos werd na het WK in Qatar ontslagen en het was maar de vraag of zijn opvolger door wilde gaan met de inmiddels 38-jarige Ronaldo. “Ik heb moeilijkheden meegemaakt, maar wilde de handdoek niet in de ring gooien”, blikte hij terug op de afgelopen periode. “Ik kwam situaties tegen die ik nog niet eerder meegemaakt had. Gelukkig rekent de bondscoach nog op mij. En dat doet me goed, want dit is mijn thuis.”

Die nieuwe bondscoach is Roberto Martínez, die hiervoor bondscoach van België was en tegen Liechtenstein voor het eerst op de Portugese bank zit. Hij moet Portugal naar het EK van volgend jaar zien te loodsen. Of Ronaldo daarbij zal zijn, weet de Portugees zelf nog niet. “Ik ga nu stap voor stap en denk niet aan de lange termijn. Het is niet dat ik hier voor het eerst ben. Mijn rol is hier al twintig jaar hetzelfde. Het enige wat veranderd is, is de mentaliteit. Elke speler denkt tegenwoordig dat hij basisspeler moet zijn. Dat was vroeger niet zo. Ik probeer nu de jongere spelers te helpen, maar ik ben fit.”

Dat is mede te danken aan zijn dienstverband bij Al-Nassr, waar hij – in tegenstelling tot Manchester United – weer een onbetwiste basisspeler is. Ronaldo is bijzonder positief over de Saudische competitie, waar Al-Nassr momenteel op de tweede plek staat. “Alles wat er is gebeurd, heeft een reden. Van mijn vertrek uit Manchester heb ik proberen te leren. Nu ben ik vooral blij. Saudische voetballers hebben andere kwaliteiten. Ik denk dat het over een jaar of vijf de vierde of vijfde competitie van de wereld is. En ik speel en scoor daar”, besluit de aanvaller.