Keuze Oranje voor vliegen in plaats van trein naar Parijs valt heel slecht

Woensdag, 22 maart 2023 om 23:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:13

Er is enige ophef ontstaan rondom het Nederlands elftal. De selectie van bondscoach Ronald Koeman neemt donderdag namelijk het vliegtuig richting Parijs voor het EK-kwalificatieduel met Frankrijk van vrijdagavond. Frank Huisingh, oprichter van Fossil Free Football, vindt het storend dat Oranje het vervuilende vliegen verkiest boven een reis per trein van ruim drie uur naar de Franse hoofdstad.

"Het is echt zonde dat ze gaan vliegen en dat ze die vervuilende optie kiezen", verzucht Huisingh woensdagavond in Langs de Lijn van NPO Radio 1. "Er is teleurstelling, boosheid en ergernis bij mij. Ze kunnen beter en de opties zijn er. Kijk, het is ook de week dat het klimaatrapport van het IPCC uitkomt. We moeten allemaal ons best doen en vooral grote bedrijven hebben hun verantwoordelijkheid. Het voetbal hoeft heus niet de klimaatcrisis op te lossen, maar ze kunnen wel gewoon het goede voorbeeld geven. Het is drie uur en tien minuutjes vanaf Schiphol, dan zit je in Parijs", verduidelijkt Huisingh nog maar eens.

Hoi @KNVB, waarom ga je in deze tijden met het vliegtuig (!) naar Parijs! Ga toch #MetKoemanMetDeTrein pic.twitter.com/Gbg3D3U33r — Fossil Free Football ???? (@FossilFreeFoot) March 22, 2023

De in Parijs woonachtige Huisingh zal de wedstrijd gewoon bezoeken vrijdagavond. "Boycotten hoeft niet." Hij probeert daarna uit te leggen waarom de KNVB toch gewoon voor vliegen kiest. "Je moet natuurlijk dingen regelen rondom veiligheid van de spelers, en dat ze rustig de trein in kunnen stappen. In Frankrijk was er een enorme discussie rondom uitspraken van Mbappé en Galtier, de coach van PSG. Toen hebben de Franse spoorwegen ook gezegd dat ze dat konden regelen." De speler en coach schoten vorig jaar september in de lach op een persconferentie toen ze de vraag kregen waarom PSG per vliegtuig en niet per trein naar de uitwedstrijd tegen FC Nantes ging.

Huisingh heeft in ieder geval een ludieke actie op touw gezet. "Ik stond vandaag een treinticket te printen dat ik aan een KNVB-bobo of Ronald Koeman hoop te geven. En toen was de jongen naast mij verbaasd dat ik zo'n groot treinticket wilde uitprinten. Toen vertelde ik hem over deze actie. En hij begon gelijk over dat voorbeeld van Mbappé en Galtier. Dat heeft in Frankrijk heel veel aandacht gekregen." Huisingh benadrukt dat zijn actie een serieus tintje heeft. "Ik denk dat het belangrijk is dat het voetbal als sector met zo'n enorme uitstraling en waar zo veel mensen naar kijken, gewoon het goede voorbeeld geeft als het gaat om het klimaat."

"En nu zie je dat er nog heel veel vervuilende sponsoren zijn in het voetbal", benadrukt Huisingh. "Heel veel grote clubs die gesponsord worden door luchtvaartmaatschappijen. Een paar jaar geleden werd de UEFA nog gesponsord door Gazprom. De Afrika Cup wordt gesponsord door Total, het Franse olie- en gasbedrijf. En dan heb je nog heel veel vervuilende banken. Daarmee geeft het voetbal gewoon een enorm podium aan vervuilende bedrijven die uiteindelijk de klimaatcrisis verergeren. En dat heeft ook impact op het voetbal. Uiteindelijk worden de velden droger als het minder regent in de zomer. Dus uiteindelijk moet het voetbal gewoon breken met die vervuilende sponsoren", zo krijgt de KNVB mee als boodschap.