PSV overweegt toe te slaan bij Groningen om aanvallende opties uit te breiden

Woensdag, 22 maart 2023 om 23:27 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:32

PSV heeft het oog laten vallen op Ricardo Pepi, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De Eindhovenaren zien de twintigjarige spits van FC Groningen, die dit seizoen wordt gehuurd van FC Augsburg, mogelijk als optie voor volgend seizoen. Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, kent Pepi nog van de tijd dat hij directeur was van de Amerikaanse voetbalbond.

PSV zag in de afgelopen transferperiode aanvallers Cody Gakpo en Noni Manueke vertrekken uit Eindhoven. Ook komende zomer vertrekken er mogelijk aanvallers bij PSV. Zo is het nog niet zeker of Fábio Silva, die gehuurd is van Wolverhampton Wanderers, de definitieve overstap naar de huidige nummer drie van de Eredivisie gaat maken. Mogelijk kan Pepi weer zorgen voor wat meer aanvallende mogelijkheden voor trainer Ruud van Nistelrooij.

Stewart, sinds begin maart technisch directeur van PSV, werkte van 2018 tot dit jaar voor de Amerikaanse voetbalbond. In die periode speelde Pepi voor verschillende jeugdelftallen van de Verenigde Staten. Inmiddels speelde hij twaalf interlands voor het nationale elftal, waarin hij drie keer trefzeker was. Hij werd echter niet geselecteerd voor het afgelopen WK in Qatar.

Aan het begin van 2022 maakte Pepi voor 16,3 miljoen euro de overstap van FC Dallas naar FC Augsburg. In Duitsland wist hij echter geen potten te breken, waarna hij afgelopen zomer dus op huurbasis de overstap maakte naar Groningen. Voor die club speelde hij tot dusver 23 officiële duels, waarin hij tien keer trefzeker was. Zeker is de komst van Pepi naar PSV overigens allerminst; de Eindhovenaren bekijken mogelijkheden in binnen- en buitenland. Bovendien zal PSV diep in de buidel moeten tasten als het zich wil versterken met Pepi, mede doordat de spits nog tot 2026 vastligt bij Augsburg.