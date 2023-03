Advocaat hakt na bedenktijd knoop door over langer trainerschap ADO

Woensdag, 22 maart 2023 om 19:05 • Jordi Tomasowa

Dick Advocaat stopt na dit seizoen als trainer van ADO Den Haag, zo melden bronnen aan het Algemeen Dagblad. De eerstedivisionist wilde eigenlijk langer door met de 75-jarige oefenmeester. Algemeen directeur Edwin Reijntjes gaat vooralsnog niet op het nieuws in.

Advocaat was de laatste weken cryptisch over zijn toekomst. Zo zei hij eerder deze maand bij ESPN er voor zichzelf wel uit te zijn, al had hij ADO op dat moment nog niet ingelicht. Vorige week werd bekend dat eigenaar Bolt wel met de Kleine Generaaldoor wilde, als trainer of als technisch adviseur.

Advocaat werd eind november bij ADO aangesteld als opvolger van Dirk Kuijt, die na een teleurstellende seizoenstart de zak in Den Haag kreeg. De club stond op dat moment op een teleurstellende zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Onder de ervaren trainer schopte ADO het tot de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker en werd elf keer op rij gewonnen. De laatste weken weken kwam de klad er echter in. ADO staat dertiende en heeft een nieuwe zegereeks nodig om de play-offs te halen.

Het dienstverband bij ADO is voor Advocaat alweer zijn 27ste (!) klus als hoofdtrainer. Eerder stond hij onder meer aan het roer bij PSV, Feyenoord, AZ, Rangers, Borussia Mönchengladbach en de nationale teams van België, Rusland, Zuid-Korea en Servië. Driemaal was hij Nederlands bondscoach. In 2021 nam hij de honneurs waar bij het Iraakse nationale elftal.