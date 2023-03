Halve Serie A staat in de rij voor zeldzaam lichtpuntje van FC Groningen

Woensdag, 22 maart 2023 om 17:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:03

FC Groningen kan binnenkort een bod op Luciano Valente verwachten. Dat weet Voetbal International, op basis van Italiaanse bronnen. De negentienjarige aanvallende middenvelder heeft zich in de kijker van diverse Serie A-clubs gespeeld en in ieder geval een daarvan is van plan actie te gaan ondernemen. Onder meer Lazio, Atalanta en Torino behoren tot de geïnteresseerden.

Valente beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de Euroborg. De Groninger met Italiaanse roots debuteerde in speelronde twee tegen Ajax en mocht sindsdien achttien keer komen opdraven van Frank Wormuth en opvolger Dennis van der Ree. Na twee maanden vocht Valente zich al in de basis, voordat een enkelblessure in januari zijn ontwikkeling tijdelijk een halt toeriep. Nu de tiener weer fit is, kan hij zich in de kijker spelen voor een eventuele transfer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diverse clubs in binnen- en buitenland hengelen namelijk naar Valentes diensten. Atalanta, Bologna, Lazio, Salernitana, Sassuolo en Torino hebben de jongeling al langere tijd op scoutingslijstjes staan en volgens Italiaanse bronnen kan Groningen binnenkort een eerste bod verwachten. Transfermarkt taxeert Valente, die nog tot medio 2026 vastligt in Groningen, momenteel op 400.000 euro.

Valente heeft een Italiaanse vader en kan derhalve kiezen voor een interlandcarrière bij la Squadra Azzurra. Hij werd al meermaals opgeroepen voor Italiaanse elftallen en staat tot nog toe op vier interlands in totaal. Valente begon zijn carrière bij het Groningse GVAV-Rapiditas, voordat de plaatselijke FC hem oppikte. Daar doorliep hij de gehele jeugdopleiding, voordat Wormuth hem begin dit seizoen bij de eerste selectie haalde.