Vader van fan die Willems sloeg moet na bedreiging voor snelrechter verschijnen

Woensdag, 22 maart 2023 om 15:41

De vader van de jongeman die tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en sc Heerenveen (0-2) van afgelopen weekend een klap uitdeelde aan Jetro Willems moet spoedig voor de snelrechter verschijnen. Dat melden het Algemeen Dagblad en het Dagblad van het Noorden. De 37-jarige man uit Groningen zou een steward bedreigd hebben en vernielingen hebben aangericht in een cellencomplex.

De vader van de fan die Willems sloeg moet op 3 april voor de snelrechter verschijnen. Hij wordt verdacht van het bedreigen van een steward 'in en rond het stadion van Groningen' en vernielde ook een cellencomplex. De man mag vanwege persoonlijke omstandigheden zijn proces in vrijheid afwachten. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij zich wel aan een aantal voorwaarden moet houden. Ook zijn zoon mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Voor die zaak is nog geen zittingsdatum bekend.

Er ontstond zondagmiddag rumoer op de tribune toen een supporter van Groningen het veld op wilde stormen. Een veiligheidscoördinator greep in en gaf gelijk aan dat er even moest worden gewacht met het hervatten van het duel. Daarna liep het volledig uit de hand op de tribunes. Onder meer Willems probeerde de boel tot bedaren te brengen, maar de linksback kreeg daarbij een vuistslag van een minderjarige. De medespelers van Willems probeerden hem weg te halen bij de boze menigte, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd tijdelijk stillegde.

Na afloop van de wedstrijd liet Willems tegenover ESPN weten dat hij het voorval niet groter wilde maken dan het daadwerkelijk is. Ook liet hij weten nog niet zeker te zijn of hij aangifte zou gaan doen naar aanleiding van het incident. “Het is zeker niet normaal, maar we gaan er met de club over zitten en dan horen jullie straks of morgen meer.” Maandagochtend bleek dat de voormalig Oranje-international en FC Groningen alsnog aangifte hebben gedaan.