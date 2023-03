Alleen in Egypte: arbiter gebruikt telefoon als VAR en krijgt fikse schorsing

Woensdag, 22 maart 2023 om 15:45 • Tom Rofekamp

Er heeft zich een hoogstens opmerkelijk incident voorgedaan op de Egyptische velden. Bij een wedstrijd tussen tweededivisionisten Suez en Al-Nasr gebruikte arbiter Mohamed Farouk een telefoon van een toeschouwer als VAR om een doelpunt van Al-Nasr te keuren, bij afwezigheid van een normale videoscheidsrechter. Dat werd Farouk – door meerdere partijen – niet in dank afgenomen.

Bij de 2-2 van Al-Nasr kwamen de spelers van Suez in protest omdat er volgens hen hands was gemaakt. Farouk had dat niet gezien en kon ook niet terugvallen op een officiële VAR voor een second opinion. Daarop zocht hij zijn heil bij het aanwezige publiek. De arbiter oordeelde dat er inderdaad hands was gemaakt en keurde de treffer af, waarna de Al-Nasr-spelers ontploften. Farouk moest het veld onder politiebegeleiding verlaten en werd niet veel later op het matje geroepen door de Egyptische bond.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj — Henning (@henhink) March 18, 2023

Vitor Pereira, de scheidsrechtersbaas van de bond, liet in een statement weten het gehele arbitrale kwartet voor onbepaalde tijd te schorsen. Ook viel daarin te lezen dat de bond een onderzoek in zou stellen naar de actie van Farouk. Al-Nasr – dat de wedstrijd na een blessuretijd van vijftien minuten uiteindelijk met 3-1 verloor – heeft laten weten juridische stappen te zullen ondernemen tegen de arbiter.