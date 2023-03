Feyenoord speelt zonder internationals en krijgt klop in oefenwedstrijd

Woensdag, 22 maart 2023 om 14:55 • Guy Habets

Feyenoord heeft een oefenwedstrijd tegen NEC verloren. Zonder de internationals gingen de Rotterdammers met 1-2 onderuit op Varkenoord. Danilo maakte vanaf de stip het enige doelpunt voor de formatie van trainer Arne Slot. PSV, dat vriendschappelijk speelde tegen Anderlecht, won wel. Dankzij goals van Mohamed Nassoh en Mohammed-Amin Doudah werd het 2-0.

Slot liet op de persconferentie na de gewonnen Klassieker van afgelopen zondag (2-3) al doorschemeren dat hij midweeks graag wilde oefenen en in NEC werd er een tegenstander gevonden. De Nijmegenaren, die dit seizoen in officieel verband al twee keer naar De Kuip kwamen en twee keer met tien man eindigden, maakten dit keer de negentig minuten wel vol met elf man en wonnen prompt met 1-2. Pedro Marques opende de score vanaf de stip, waarna Danilo ook een strafschop benutte: 1-1. Anthony Musaba maakte na rust de winnende.

Feyenoord trad op het eigen trainingscomplex aan zonder internationals. Dat betekende dat Neraysho Kasanwirjo, Christian Rasmussen, Mo Taabouni, Ezequiel Bullaude, Danilo, Javairô Dilrosun, Igor Paixão en Oussama Idrissi de kans kregen om zich te laten zien. Dat deden ze niet echt, want NEC was de bovenliggende partij in Rotterdam-Zuid. Dat zag Slot niet vanuit de dug-out, maar achter de reclameborden. Hij liet de coaching over aan zijn assistenten en bekeek de wedstrijd samen met algemeen directeur Dennis te Kloese.

Sávio maakt rentree voor winnend PSV

De oefenwedstrijd van PSV tegen Anderlecht stond in het teken van de rentree van Sávio, die na drie maanden blessureleed twintig minuten speeltijd kreeg van trainer Ruud van Nistelrooij. Verder maakten ook spelers als Boy Waterman, Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli, Patrick van Aanholt, Guus Til en Thorgan Hazard hun opwachting. Nassoh en Doudah zorgden uiteindelijk voor de terechte eindstand van 2-0. De marge had nog groter kunnen zijn, maar PSV liet nog een aantal kansen liggen. Anderlecht zat negentig minuten lang niet in de wedstrijd.