Wijnaldum legt uit waarom hij het niet leuk vindt om tegen Feyenoord te spelen

Woensdag, 22 maart 2023 om 14:20 • Davey de Laat • Laatste update: 15:04

Georginio Wijnaldum komt zijn oude club Feyenoord tegen in de kwartfinale van de Europa League. De Rotterdammers werden afgelopen vrijdag tijdens de loting aan AS Roma gekoppeld als tegenstander en daar baalde Wijnaldum van. "Ik was niet blij met die loting", zei de middenvelder tegen het Algemeen Dagblad.

Op 27 maart keert Wijnaldum terug in Rotterdam voor het EK-kwalificatieduel met Gibraltar. Twee weken later speelt hij met Roma andermaal in De Kuip, dit keer tegen Feyenoord. De 86-voudig international was niet blij met de loting. “Of nou ja, het was een gevoel van ja en nee. Feyenoord is een club die ik normaal gesproken support. Nu moeten we dat team uitschakelen. Dat vind ik lastig. Dus nee, liever niet tegen Feyenoord.” Op 13 maart staat het eerste duel in de kwartfinale tussen Feyenoord en Roma op het programma.

Wijnaldum droeg in het verleden 135 keer het shirt van Feyenoord. Daarin kwam de voormalig speler van Liverpool 25 keer tot scoren en gaf hij elf keer een assist. Twaalf jaar na zijn gevoelige overstap naar PSV heeft de Stadionclub nog altijd een speciale plek in het hart van Wijnaldum. “Aan de andere kant is het wel een mooie wedstrijd om te spelen natuurlijk. Ik heb eerder in het shirt van PSV tegen Feyenoord in de Kuip gespeeld. Toen waren de supporters van Feyenoord niet zo blij dat ik was weggegaan. Maar dat gevoel is nu wel overgewaaid, denk ik.”

Roma, dat vorig jaar in de finale van de Conference League nog met 1-0 van Feyenoord won, speelde in de tussenronde van de Europa League tegen Red Bull Salzburg en zegevierde over twee wedstrijden met 2-1. In de achtste finale was de ploeg van José Mourinho vervolgens met 2-0 te sterk voor Real Sociedad. “Hoe de loting sportief is voor ons? Er zaten in de Europa League nog een paar heel pittige tegenstanders in die koker. En Feyenoord was er daar gewoon één van", sluit Wijnaldum af.