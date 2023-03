96-jarige grondlegger van Europese titel in 1988 krijgt eretitel van de KNVB

Woensdag, 22 maart 2023 om 19:30 • Guy Habets

Kees Rijvers is woensdag benoemd tot bondsridder van de KNVB. Dat meldt de voetbalbond via de officiële kanalen. De 96-jarige Bredanaar wordt gelauwerd vanwege zijn 'brede verdiensten voor het Nederlandse voetbal', zo valt er te lezen in het statement van de KNVB.

Rijvers was een van de eerste Nederlandse profspelers en kwam als deel van Gouden Binnentrio, samen met Abe Lenstra en Faas Wilkes, tot 33 interlands en tien doelpunten voor Oranje. In clubverband speelde Rijvers voor NAC, Saint-Étienne, Stade Français, Feyenoord en opnieuw NAC. Later begon de Brabander als trainer en maakte hij met name als eindverantwoordelijke bij FC Twente en PSV furore. Met de Eindhovenaren won Rijvers drie landstitels, twee bekers en een keer de UEFA Cup.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook als bondscoach was Rijvers zeer belangrijk voor het Nederlandse voetbal. Tussen 1981 en 1984 zwaaide hij de scepter bij Oranje en liet de Bredanaar veel spelers debuteren die in 1988 onder Rinus Michels de Europese titel voor zich opeisten. Spelers als Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Jan Wouters debuteerden onder Rijvers en ook huidig bondscoach Ronald Koeman maakte zijn eerste minuten in Oranje onder Rijvers.

Just Spee, bondsvoorzitter van de KNVB, zegt dan ook dat het bondsridderschap voor Rijvers niet meer dan terecht is. "Tijdens zijn actieve periode heeft hij een aandeel van betekenis gehad in ontwikkelingen binnen het voetballandschap die een blijvende impact hebben gehad op het clubvoetbal en het nationale team. Ik denk daarnaast dat de loopbaan van Kees Rijvers niet alleen is ingekleurd door zijn vakkennis en prestaties, maar ook door zijn vaderlijke loyaliteit naar spelers en zijn bescheiden en soms eigenwijze karakter."