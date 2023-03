Gerard Piqué praat mond voorbij en verklapt aanstaand afscheid in Camp Nou

Woensdag, 22 maart 2023 om 18:40 • Tom Rofekamp

Bojan Krkic lijkt zijn schoenen aan de wilgen te gaan hangen, en dat is op opvallende manier aan het licht gekomen. Voormalig ploeggenoot Gerard Piqué verklapte maandag in een livestream dat de 32-jarige aanvaller donderdag afscheid gaat nemen in Spofify Camp Nou, het stadion van zijn eerste club Barcelona. Daar werd de kleine Catalaan jarenlang als gedoodverfde opvolger van Lionel Messi beschouwd.

Bojan liep begin februari uit zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe en is sindsdien clubloos. Vanwege die reden viel zijn naam in een Twitch-stream van de Kings League, een alternatieve voetbalcompetitie opgezet door Piqué. Piqué was zelf te gast in de stream en praatte al snel zijn mond voorbij. "Bojan gaat met pensioen, hij gaat donderdag afscheid nemen in Spotify Camp Nou", verklapte hij, waarop zijn gespreksgenoten geschokt reageerden.

Er zou zo namelijk al op relatief jonge leeftijd een einde komen aan de carrière van iemand die in zijn jeugdjaren bij Barcelona nog als de natuurlijke opvolger van Messi werd beschouwd. Bojan schoot in de jeugdopleiding van de Catalanen alles kort en klein (hij zou meer dan 900 doelpunten hebben gemaakt) en brak ook in zijn eerste jaren bij de A-kern record na record. De dribbelaar bezweek uiteindelijk echter onder de vergelijkingen met Messi en zijn carrière zette vanaf de jaren '10 een flinke daling in.

Bojan raakte onder toenmalig Barça-trainer Josep Guardiola uit de gratie en werd met een merkwaardige terugkoopverplichting verkocht aan AS Roma. Na twee wisselvalige jaren in Italië (waarvan één op huurbasis bij AC Milan) keerde de Catalaan dus weer terug bij Barcelona, dat hem direct besloot te verhuren aan Ajax. Ook in Amsterdam kon Bojan echter geen potten breken en avonturen bij Stoke City, FSV Mainz 05, Alavés en Montreal Impact liepen eveneens op niets uit. Vissel Kobe hoopte dat Andrés Iniesta's aanwezigheid Bojans talent weer aan het oppervlak kon brengen, maar dat bleek niet het geval. Na een kleine twee jaar wilde Vissel zijn contract niet verlengen.