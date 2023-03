Speculaties over toekomst van Cillessen nemen toe na update van NEC

Woensdag, 22 maart 2023 om 17:35 • Guy Habets

NEC heeft Mattijs Branderhorst, sinds dit seizoen de tweede doelman van de club, een nieuw contract aangeboden. Dat valt te lezen in een officieel statement van de Nijmegenaren. Branderhorst was vorig seizoen een van de uitblinkers in het NEC-elftal dat zich eenvoudig handhaafde in de Eredivisie, maar kreeg aan het einde van de zomerse transferwindow te horen dat Jasper Cillessen gehaald zou worden. Na dit seizoen loopt zijn contract af.

Cillessen werd na zijn overstap van Valencia naar het Goffertstadion meteen tot eerste doelman gebombardeerd en Branderhorst kreeg dit seizoen alleen nog in het bekertoernooi de kans. Gevraagd naar zijn reserverol liet Branderhorst eerder al weten dat hij geen toekomst bij NEC zag zolang Cillessen ook in Nijmegen onder contract stond. Toch besloot Carlos Aalbers, technisch directeur van de club uit de Keizerstad, om de tweede doelman een nieuw contract aan te bieden.

"We hebben eerlijk tegen Mattijs gezegd dat als Jasper blijft, hij ook volgend seizoen de tweede doelman is", laat Aalbers weten tegenover De Gelderlander. "We zijn ambitieus en willen twee goede keepers blijven houden. Dat waardeerde Mattijs, waarop hij zei dat we hem een aanbieding mochten doen. Ik weet niet of het realistisch is dat hij daarop ingaat, maar hij had ook meteen de boot af kunnen houden en dat heeft hij niet gedaan."

Dat de goalie uit Tiel een nieuw contract aangeboden krijgt en dat de technisch directeur zegt dat Branderhorst tweede keeper is 'als Cillessen blijft', leidt tot speculatie. Sander Janssen, NEC-clubwatcher namens Voetbal International, vraagt zich af of Cillessen al aan het EK van 2024 denkt. "Misschien wil Koeman wel dat spelers op een hoger niveau spelen, willen ze in aanmerking komen voor een plek in de EK-selectie", zegt hij tijdens de Jarda Podcast van fansite ForzaNEC.nl. "In dat geval zou Cillessen deze zomer zomaar weer een stap kunnen gaan maken."