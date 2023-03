PSG zet alles op alles om droomtransfer naar Barcelona te dwarsbomen

Woensdag, 22 maart 2023 om 16:20 • Guy Habets • Laatste update: 12:53

Paris Saint-Germain gaat er in de zomer van 2023 alles aan doen om Bernardo Silva binnen te hengelen. Dat meldt het Spaanse Relevo, dat ook weet dat dat slecht nieuws betekent voor Barcelona. De Catalanen en met name trainer Xavi zijn namelijk zeer gecharmeerd van de middenvelder van Manchester City, maar krijgen nu dus stevige concurrentie.

Diverse Spaanse media maakten twee weken geleden al melding van een ontmoeting tussen de directie van Barcelona en zaakwaarnemer Jorge Mendes, die ook de belangen van Silva behartigt. Naar verluidt was een transfer van de Portugese stilist toen onderwerp van gesprek. Manchester City is voor het juiste bedrag bereid om Silva te verkopen en dus zet Barcelona zijn zinnen op een zomerse transfer. In de zomerse window van 2022 mislukte een poging om de spelmaker over te nemen nog.

Toen was PSG ook al geïnteresseerd en die club is, net als Barcelona, van plan om komende zomer opnieuw een lijntje uit te gooien. Daar de Franse club meer financiële mogelijkheden lijkt te hebben dan Barça, zou een bod van de Parijzenaars slecht nieuws betekenen voor Xavi en zijn club. Silva speelde daarnaast ook al eens in Frankrijk: tussen 2015 en 2017 stond hij onder contract bij AS Monaco, waar hij samenspeelde met Kylian Mbappé. Een transfer naar PSG zou een hereniging van die twee betekenen.

De 28-jarige Silva, die nog een contract tot medio 2025 heeft in het Etihad Stadium, werd door City in 2017 voor vijftig miljoen euro overgenomen van Monaco. Sindsdien is hij niet weg te denken uit de selectie van trainer Pep Guardiola, die de Portugees vaak als spelmaker of als rechtsbuiten gebruikt. Dit seizoen kwam hij ook al in 39 officiële wedstrijden in actie voor the Citizens. Het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van Silva in op tachtig miljoen euro.