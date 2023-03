The Athletic weet meer dan Kudus in Telegraaf-interview deed vermoeden

Woensdag, 22 maart 2023 om 12:04 • Tom Rofekamp

Het is nog allesbehalve uitgemaakte zaak dat Mohammed Kudus zijn contract gaat verlengen bij Ajax. De Ghanees leek vorige week in De Telegraaf voorzichtig te hinten op het willen openbreken van zijn verbintenis, maar The Athletic beweert woensdag dat dat onwaarschijnlijk is. Kudus zou bovendien al met diverse Europese grootmachten gesproken hebben over een zomerse transfer.

The Athletic publiceert woensdag een uitvoerige analyse van Kudus, waarbij ook het thema 'contractperikelen' aan bod komt. De gerenommeerde sportwebsite schrijft dat van de 22-jarige dribbelaar 'niet verwacht wordt' dat hij zijn tot medio 2025 doorlopende verbintenis in de Johan Cruijff ArenA gaat verlengen. Kudus leek daar in gesprek met De Telegraaf júïst op te hinten. "Waarom zou ik niet willen verlengen? Ik speel en ontwikkel me goed. Het gaat nu om onderhandelingen en waardering. Als de tijd rijp is, zullen we zien hoe het gaat", zei de Ghanees afgelopen week.

De Europese elite roert zich echter rondom Kudus. Volgens The Athletic behoren onder meer Manchester United, Arsenal en Liverpool tot de clubs die de Ajacied maar wat graag aan hun selecties willen toevoegen. Kudus zou al met enkele van de gegadigden gesproken hebben, al wordt niet duidelijk welke. Wel wordt duidelijk welk bedrag Ajax ongeveer voor zijn oogappel verlangt: zo'n 40 miljoen pond, omgerekend 45 miljoen euro.

Kudus is dit seizoen een van de zeldzame hoogtepunten bij het dolende Ajax. De aanvaller annex aanvallende middenvelder was onder Alfred Schreuder al een van de meest productieve spelers en is ook onder opvolger John Heitinga flink op schot. Kudus deed in de dertien duels onder Heitinga al acht treffers en drie assists noteren en staat in totaal op achttien treffers en vijf assists in 36 duels over alle competities. De Ghanees is bezig aan zijn derde seizoen in Amsterdamse dienst.