Bizarre onthullingen over geschenken die arbiters kregen van ‘Barça-miljoenen’

Woensdag, 22 maart 2023 om 11:47 • Guy Habets • Laatste update: 11:50

Het corruptieschandaal waar Barcelona al een tijdje mee te maken heeft, neemt steeds vreemdere vormen aan. Eerder lekte uit dat José María Enriquez Negreira, voormalig scheidsrechter en vicevoorzitter van het scheidsrechterscomité van de Spaanse bond, geld ontving van de Catalanen. Mundo Deportivo weet nu welke geschenken Negreira kocht om aan scheidsrechters te kunnen geven.

De zaak-Negreira siert al wekenlang de krantenkoppen in Spanje. Barcelona wordt ervan verdacht miljoenenbetalingen te hebben gedaan aan een bedrijf dat in handen is van Negreira. In totaal zou het gaan om een bedrag van zes miljoen euro, verspreid over een periode van 2000 tot 2018. Barcelona is inmiddels aangeklaagd voor corruptie, wat in het ergste geval zou kunnen leiden tot een degradatie uit LaLiga.

Volgens Mundo Deportivo werd die zes miljoen euro gebruikt om scheidsrechters te paaien. Negreira zou via zijn bedrijf heel veel geschenken hebben gekocht van de arbiters. Het gaat onder meer om riemen, strandparasols, koeltassen, kaas, wijn en likeur. Ook werden scheidsrechters meegenomen naar dure restaurants, waar dan voor minstens 2000 euro per avond gedineerd werd. Negreira heeft inmiddels al op het nieuws gereageerd door te zeggen dat hij deze cadeau's spontaan uitdeelde. Ook zou hij zijn terugbetaald.

Dinsdag moest de voormalig scheidsrechtersbaas al tekst en uitleg geven over het geld dat hij van Barcelona ontving. Volgens Negreira had dat niets met omkoping te maken. "Ik bekeek wedstrijden en informeerde de club waarom bepaalde beslissingen werden genomen door de scheidsrechter in kwestie. Mijn werk was om technisch advies te geven over de arbitrage, omdat Barcelona graag wilde dat alles rondom de scheidsrechters neutraal was."