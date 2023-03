Feyenoord moet smaakmaker van laatste weken missen in Rotterdamse derby

Woensdag, 22 maart 2023 om 12:05 • Davey de Laat • Laatste update: 12:05

Feyenoord kan na de interlandperiode geen beroep doen op Oussama Idrissi. De Marokkaanse linksbuiten kreeg afgelopen zondag tegen Ajax zijn vijfde gele kaart van dit seizoen. Dat betekent dat Idrissi het duel met Sparta Rotterdam aan zich voorbij moet laten gaan vanwege een schorsing.

Idrissi ontsnapte volgens ESPN-analisten Marciano Vink en Karim El Ahmadi zelfs aan een directe rode kaart in de Johan Cruijff ArenA. De 27-jarige vleugelflitser ging na 25 minuten op de achillespees staan van Owen Wijndal. Scheidsrechter Danny Makkelie wachtte even met zijn beslissing, maar trok vervolgens een gele kaart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de rust keken de analisten de beelden terug en kwamen tot dezelfde conclusie. “Dit zijn enkelbandjes die verrekken of scheuren. In de vertraging zie je het… Ai!”, riep Vink. “Dit is volgens mij gewoon rood. Het is geen bewuste overtreding”, vulde El Ahmadi aan. Vink dacht ook niet dat er sprake was van opzet. “Hij wil zijn voet neerzetten en Wijndal probeert de bal te beschermen, waardoor je een contactmoment krijgt. Het ziet er heel lelijk uit.”

Idrissi kwam dit seizoen 28 keer in actie voor Feyenoord. Daarin maakte hij vijf doelpunten en gaf hij evenveel assists in alle competities. De huurling van Sevilla miste negen duels vanwege een hamstringblessure. De Rotterdammers gaan fier aan kop in de Eredivisie. Afgelopen zondag werd aartsrivaal Ajax in een directe krachtmeting met 2-3 verslagen en nam het gat met de regerend kampioen toe tot zes punten.