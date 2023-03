Feyenoord-verdediger heeft merkwaardig bijgeloof: ‘Ik zweer bij die onderbroek’

Woensdag, 22 maart 2023 om 10:58 • Davey de Laat • Laatste update: 10:57

Quilindschy Hartman heeft pas zestien Eredivisie-duels achter zijn naam staan, maar zat eerder deze maand al bij de voorselectie van het Nederlands elftal. De 21-jarige linksback maakt indruk bij Feyenoord en dat is door bondscoach Ronald Koeman niet onopgemerkt gebleven. Hartman haalde de definitieve selectie niet, waardoor hij zich mag melden bij het Jong Oranje van Erwin van der Looi. “Ik heb nooit voor een vertegenwoordigend elftal gespeeld”, zegt hij tegen De Telegraaf.

Hartman vindt het een eer om voor Jong Oranje uit te komen, al is het wennen om niet in het rood-wit te spelen. “Voor de eerste keer zal ik een ander shirt aantrekken dan het Feyenoord-shirt. Nee, dat zal ik niet onder het Oranje-shirt dragen”, vertelt de linkervleugelverdediger gekscherend. “Wel neem ik een Feyenoord-onderbroek mee. Kwestie van bijgeloof, ik zweer bij die onderbroek.” Op 25 en 27 maart speelt de ploeg van Van der Looi twee oefenduels tegen Noorwegen en Tsjechië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord won afgelopen zondag met 2-3 in de Johan Cruijff ArenA en heeft een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax. Hartman werd al na 24 minuten gewisseld door trainer Arne Slot, omdat hij vroeg in de wedstrijd een gele kaart ontving en vervolgens nog een overtreding maakte. Toen de bus terugkwam op Varkenoord, wist de jeugdexponent van de Rotterdammers niet wat hij zag. “Het was niet normaal, het leek wel alsof we kampioen waren geworden. Die mensen werden helemaal gek. Veel van die supporters waren nog niet eens geboren toen Feyenoord voor de laatste keer in de ArenA won.”

Het had niet veel gescheeld of Hartman had dit seizoen bij een andere Rotterdamse club gespeeld. “Ik wilde graag in de Eredivisie spelen en de kans dat ik dat bij Feyenoord zou gaan doen, leek niet groot. We waren er zelfs al uit: ik wilde op huurbasis naar Excelsior en zij wilden mij graag hebben.” Dat de huurdeal afketste kwam door Slot, vertelt de linksback. “Hij zei: ’Q, je bent eigenlijk veel te goed om te vertrekken. Ik vind dat je hier voor je kans moet gaan.” Inmiddels is Hartman vaste waarde voor Feyenoord, dat dit seizoen nog op drie fronten strijdt.