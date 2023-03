Ultee noemt opvallende Oranje-kandidaat: ‘Durf te zeggen dat hij het gaat halen’

Woensdag, 22 maart 2023 om 07:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:46

Sjors Ultee ziet in Zian Flemming een potentiële Oranje-international. De 24-jarige middenvelder, die een sterk debuutseizoen in de Championship bij Milwall kent, speelde bij Fortuna Sittard onder Ultee. De huidig trainer van SC Cambuur steekt de loftrompet over zijn voormalig pupil. “Ik weet niet of Zian het vervelend vindt dat ik het zeg, maar ik zou wel durven zeggen dat hij Oranje gaat halen.”

Ultee wordt in de podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN gedwongen een keuze te maken tussen Flemming en Burak Yilmaz. De 35-jarige oefenmeester hoeft echter niet langer dan een seconde na te denken en kiest voor Flemming. “Burak is een geweldig grote speler, maar Zian heeft ook een heel groot aandeel gehad in mijn succes vorig jaar. Dus alleen al als dank daarvoor ben ik verplicht Zian te noemen. Maar hoe hij het doet is echt geweldig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Flemming maakte afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van Fortuna naar Millwall. De Amsterdammer was in zijn eerste 36 wedstrijden voor the Lions dertien keer trefzeker en liet daarnaast twee assists aantekenen. “Ik heb het volgens mij al ergens heel voorzichtig genoemd, maar het zou mij niet verbazen als Zian ooit nog gewoon in Oranje komt”, zegt Ultee. “Als je jezelf zo snel doorontwikkelt… Ik denk dat hij sowieso in de Premier League gaat spelen. Met Millwall of zonder Millwall. Ik denk dat hij zo opvalt en er is daar geld zat.”

Ultee noemt Flemming een ‘op en top prof’. “Zijn hele lifestyle. Zijn hele brede scala aan kwaliteiten. Het scoren. Een teamspeler. De hele combinatie. Ik weet niet of Zian het vervelend vindt dat ik het zeg, maar ik zou wel durven zeggen dat hij Oranje gaat halen.” Flemming kon onlangs ook al rekenen op lovende woorden van zijn trainer Gary Rowett. “Ik verwacht hem eens in de Premier League terug te zien. We werken er heel hard voor om ervoor te zorgen dat hij daar met ons kan spelen.” Millwall staat momenteel op de zesde plek in de Championship, wat uitzicht houdt op de play-offs voor promotie naar het hoogste niveau in Engeland.