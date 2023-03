Van der Gijp en Derksen reageren op eigen wijze na opheffen Oranje-boycot

Woensdag, 22 maart 2023

René van der Gijp en Johan Derksen zijn vooral blij voor Vandaag Inside-verslaggever Noa Vahle dat de boycot bij het Nederlands elftal opgeheven is. Met name Van der Gijp blijft ervan overtuigd dat kritiek op de internationals een rol speelde bij de boycot, terwijl Derksen zich eigenlijk 'heerlijk' voelde bij de boycot. "Want ik ben in geen enkele international geïnteresseerd", aldus Derksen. "Ze hebben allemaal mediatraining gehad."

"Maar voor Noa en ook Hélène Hendriks is het wel prettiger werken, want zij worden daar steeds naartoe gestuurd", zegt Derksen. De boycot werd in de zomer van 2020 ingevoerd na een verkeerde grap van de analist: "Weten we zeker dat het niet Akwasi is?", zei Derksen terwijl een foto van een Zwarte Piet werd getoond. Enkele dagen later werd een hevige rel in medialand ontketend, die bijna het einde van de talkshow had betekend.

"Ik vind het ook leuk voor Noa", vertelt Van der Gijp maandagavond. "Anders zit er ook maar voor lul bij. Het was altijd zo lullig dat ze een beetje achteraan moest zitten. Op zich is het grappig voor haar dat ze weer een vraag mag stellen. Ik zou dat alleen wel inleiden met: 'Voordat ik het vergeet, ik vind jou wel een hele goede speler.' Of bij Ronald Koeman: 'Voordat ik het vergeet, ik vind jou echt een hele goede trainer.' Dat helpt. Dat helpt."

De boycot was op het WK nog van kracht, maar wordt met het inluiden van de tweede termijn van Koeman als bondscoach dus opgeheven. "Ik denk dat Koeman gelobbyd heeft", aldus Derksen. "Koeman wilde dat gezeik niet hebben." Van der Gijp denkt dat ook. "Het is afkomstig van Georginio Wijnaldum, Memphis Depay en Virgil van Dijk, die echt heel slecht tegen kritiek kunnen." Wilfred Genee voegt toe: "Zoals wij allemaal hier aan tafel."

Vahle kreeg maandagavond een bericht dat Vandaag Inside weer welkom is bij Oranje. Memphis legt uit waarom die beslissing is genomen. “De spelersgroep had zoiets van: streep eronder, wij gaan gewoon door. Jullie zijn gewoon weer welkom. Zo’n interview hebben is fijn, als er kritiek is is dat ook prima, maar toentertijd was dat onze grens. Nu gaan we gewoon weer verder en ik hoop dat het zo kan.” Memphis heeft in de toekomst geen verwachtingen van het programma. “Ik verwacht niets, ik kijk sowieso geen televisie. Ik ben al druk genoeg met mijn eigen prestaties bezig.”