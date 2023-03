‘De Volkskrant liet cruciaal detail over ex-minnares van Tom Egbers achterwege’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 23:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:37

De ex-minnares van Tom Egbers lijkt werkzaam te zijn als freelance journalist voor de Volkskrant, het dagblad dat onlangs een groot artikel over vermeende misstanden op de redactie bij NOS Sport naar buiten bracht. Daarin werd met geen woord gerept over het dienstverband van de vrouw bij de krant. Door het nieuwe detail komt de onafhankelijkheid van het onderzoek in het geding.

Egbers had lang geleden een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega. Toen de affaire over was, zorgde dat op de redactie voor een ongezonde situatie. Egbers zou de medewerkster in het bijzijn van diverse medewerkers onder meer ‘het vergif’, ‘serpent’ en ‘de as van het kwaad’ hebben genoemd. Hoewel de Volkskrant in een reactie aan Yvonne Coldeweijer stelt dat de vooralsnog anonieme ex-collega van Egbers 'op dit moment' niet actief is voor het dagblad, ook niet op freelancebasis, staat dat vooralsnog wél in haar bio op Instagram.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, ontkende in RTL Boulevard echter in alle toonaarden. "Het vermeende slachtoffer van Tom Egbers is op dit moment niet werkzaam, freelance of in dienst, bij de Volkskrant", aldus Klok. "Ook klopt het niet dat de betreffende vrouw werkt aan een boek en daardoor buiten de publiciteit wil blijven."

"Ja, zo kan ik het ook, Volkskrant", reageert Coldeweijer via Instagram Stories. "Zij werkt zeker wel als freelance journalist voor jullie." Meerdere journalisten bevestigen het verhaal van Coldeweijer. "Het hoeft niets af te doen aan het verhaal, maar het had er voor de volledigheid wel in mogen staan. Een artikel is minder onafhankelijk als het je collega betreft, lijkt me. Verder ontkent de Volkskrant dat ze aan het boek aan het schrijven is. Ja hè, hè, daar mogen jullie ook helemaal niks vanaf weten."

Afgelopen week liet Egbers aan tafel bij Khalid & Sophie blijken dat de presentator van de NOS geen moment in het onderzoek van de Volkskrant werd betrokken. Egbers heeft het gevoel dat slechts één kant van het verhaal wordt belicht in het artikel. "Er is kennelijk drie maanden gewerkt aan het verhaal. Ik kreeg drie dagen voor publicatie, toen het verhaal kennelijk al klaar was, een mail met vragen. Een daarvan was: 'Hoe verklaart u uw gedrag?' Dat vind ik niet fair, als je doet aan waarheidsvinding."

Egbers gaf overigens in dezelfde uitzending toe zijn collega te hebben beschimpt. "'De as van het kwaad', dat zijn woorden die ik herken en die ik in woede gebruik, als ik het gevoel heb dat iemand me een mes in de rug steekt", aldus Egbers. "Dat ik dat op de redactie heb gedaan, is niet goed. Dat had ik niet moeten doen. Ik had mijn collega's daar geen deelgenoot van moeten maken. Dat heb ik bij herhaling gedaan. Ik heb dat echt niet goed gedaan destijds."

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.