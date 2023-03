Vertonghen lovend over Nederlander: ‘Zelden zo’n persoonlijkheid gezien’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 22:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:44

Bart Verbruggen is één van de nieuwe gezichten bij het Nederlands elftal. De doelman van RSC Anderlecht maakt dit seizoen indruk in de Jupiler Pro League en Conference League en mocht zich dus melden bij Oranje. Jan Vertonghen, zijn ploeggenoot bij Anderlecht, liet zich eerder al bijzonder lovend uit over de doelman door te zeggen dat Verbruggen de potentie heeft om de wereldtop te bereiken. "Het is leuk als het goed gaat", reageert Verbruggen in gesprek met De Telegraaf.

Verbruggen liet NAC Breda in de zomer van 2020 achter zich voor een avontuur bij Anderlecht. Daar trof hij met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar een oude bekende. Na een tijdlang derde doelman te zijn geweest, is de geboren Zwollenaar sinds drie maanden de eerste keuze onder trainer Brian Riemer. De prestaties van Verbruggen zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo meldde Het Laatste Nieuws al dat Liverpool en Manchester United de ontwikkeling van de sluitpost in de gaten houden. Daarnaast is ook Vertonghen bijzonder lovend. "Verbruggen heeft voor mij het potentieel om één van de beste doelmannen van Europa te worden", liet hij weten tegenover Het Laatste Nieuws.

"Als je ziet waar hij nu al staat op zijn twintigste...", vervolgde de voormalig Ajacied. "We zijn ook heel close, we zijn praktisch buren in Antwerpen. Ik heb zelden zo'n persoonlijkheid gezien op die leeftijd. Bescheiden, maar heel gedreven en ambitieus. Als ik een Europese topclub ben en ik heb het geld te besteden, dan zou ik niet twijfelen", concludeerde Vertonghen. Verbruggen reageert enigszins stoïcijns op de mogelijke interesse van topclubs en de mooie woorden van Vertonghen. "Ik lees niet zoveel, maar soms krijg je wel eens een berichtje doorgestuurd”, vertelt Verbruggen in gesprek met De Telegraaf. "Het is leuk als het goed gaat."

Verbruggen maakt samen met Jasper Cillessen en Mark Flekken het keeperstrio bij Oranje compleet. Wie er tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart) tussen de palen staat, is nog onbekend. "De bondscoach heeft me verteld dat ik goed moet rondkijken”, vertelt Verbruggen. "Maar ik wil me ook laten zien. Ik ben hier niet op schoolreisje." Verbruggen is trots op zijn uitverkiezing, maar weet ook dat het anders had kunnen lopen. "Dat heeft ook te maken met blessures”, doelt hij op de afwezigheid van Andries Noppert en Justin Bijlow. "Anders had ik nu misschien bij Jong Oranje gezeten.”