Erling Braut Haaland ontbreekt bij Noorwegen tegen Spanje en Georgië

Dinsdag, 21 maart 2023 om 21:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:22

Erling Braut Haaland moet de aankomende interlandperiode aan zich voorbij laten gaan. De Noor kampt met een liesblessure en is daarom teruggekeerd naar Manchester City, waar hij verder behandeld wordt. Hoelang Haaland eruit ligt, is vooralsnog onbekend. De afwezigheid van de aanvaller is een flinke streep door de rekening van Noorwegen, dat twee uitwedstrijden bij Spanje en Georgië wacht in het kader van de EK-kwalificatie.

Stale Solbakken, de bondscoach van de Noren, zegt dat afhaken als een klap voor de superspits komt. "Erling had het er moeilijk mee toen hij zich realiseerde dat hij niet voor het team kon vechten", liet de oefenmeester weten bij de Noorse televisiezender TV2. "Gelukkig is er nog genoeg zelfvertrouwen, talent en cohesie in de groep aanwezig om punten te pakken in de volgende wedstrijden." Noorwegen neemt het zaterdag in Málaga op tegen Spanje. Dinsdag staat de uitwedstrijd tegen het Georgië van Napoli-sterspeler Kvicha Kvaratskhelia op het programma.

Haaland produceerde zaterdag in de kwartfinale van de FA Cup tegen Burnley (6-0 winst) een hattrick, maar werd na 62 minuten naar de kant gehaald en blijkt nu last te hebben van zijn lies. "We hadden gehoopt dat het zaterdag beter zou zijn", vertelt de teamdokter van Noorwegen, Ola Sand, tegen TV2. "Maar na de tests van gisteren (maandag, red.) werd duidelijk dat hij er niet klaar voor zou zijn. Het is beter dat hij de volgende medische tests bij zijn club ondergaat."

Haaland kwam dit seizoen tot op heden in 37 wedstrijden tot 42 (!) doelpunten. De hattrick die hij tegen Burnley produceerde was alweer zijn zesde van het seizoen. In tegenstelling tot Haaland is de andere sterspeler van de Scandinaviërs, Martin Ødegaard, wel beschikbaar voor Solbakken. Met de spelmaker van Arsenal in de gelederen gaat het Scandinavische land voor zijn eerste toernooideelname sinds het EK in 2000. Mogelijke vervangers van Haaland tegen Spanje en Georgië zijn voormalig Groningers Jørgen Strand Larsen (Celta de Vigo) en Alexander Sørloth (Real Sociedad). Naast Georgië en Spanje zit Noorwegen in een kwalificatiegroep met Schotland en Cyprus.