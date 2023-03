Kökçü weigert om Tadic hand te schudden: Turkse media weten waarom

Dinsdag, 21 maart 2023 om 20:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Orkun Kökçü maakte niet alleen een statement door de OneLove-actie andermaal te boycotten, de aanvoerder van Feyenoord deed dat ook door Dusan Tadic voorafgaand aan de Klassieker tegen Ajax (2-3 winst) te negeren. Kökçü weigerde na de toss van scheidsrechter Danny Makkelie de uitgestoken hand van de aanvoerder van Ajax. Volgens Turkse media is Kökçü gepikeerd over de houding van Tadic rond de actie in de Eredivisie voor de aardbevingslachtoffers in Turkije en Syrië.

In februari droegen de aanvoerders in de Eredivisie een speciale band om aandacht te vragen voor de vele duizenden slachtoffers van de verwoestende aardbevingen. Het was een initiatief dat omarmd werd door Wesley Sneijder, zo legde de Oranje-recordinternational destijds uit bij Veronica Offside. "Het is een mooi initiatief dat Tarik Divarci, een vriend van mij en jongen van de club bij DHSC, in gang heeft gezet. Hij vroeg mij om hem te ondersteunen en dat heb ik gedaan."

?????????????????? ???????????? ???????? ???? ???????????????????? Tadic en Kökcü geven elkaar geen hand en ook Makkelie wordt in eerste instantie overgeslagen...?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2023

Alle aanvoerders deden mee, behalve Tadic. Dat was geen beslissing van de Serviër zelf, maar van de directie van Ajax. De Amsterdammers organiseerden een eigen actie om geld op te halen voor Giro555. Zo betraden de spelers van Ajax het veld tegen RKC Waalwijk (3-1) in shirts met Giro555 erop. Andere clubs kozen ervoor om dit niet te doen. Daarnaast werd er gehoor gegeven aan de oproep van de KNVB om op de grote schermen en door de stadionspeaker op te roepen tot een donatie.

Ook bij ESPN werd gesproken over het weigeren van de hand van Tadic door Kökçü. "Ik weet niet wat het is geweest", reageerde Mario Been bij Dit was het Weekend. De analist haalde, zoekende naar een verklaring, al snel Kökçü's uitspraken na afloop aan. "Hij gaf aan dat hij alle woorden uit Amsterdam wel zat was gedurende de hele week. Hij zei: 'Wij doen het zonder woorden, maar met daden'. Maar ik vind dat aanvoerders elkaar altijd de hand moeten schudden."