Dit zijn de vijftien grootste tienertalenten van Nederland in 2023

Dinsdag, 21 maart 2023 om 17:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:24

Aanstaande vrijdag trapt Nederland de kwalificatiecyclus voor het EK van 2024 in Duitsland af met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. Met het oproepen van de debutanten Bart Verbruggen, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer laat bondscoach Ronald Koeman zien open te staan voor een nieuwe lichting talenten. Er zijn echter veel andere jongelingen die zich momenteel eveneens sterk ontwikkelen. Voetbalzone zet de vijftien grootste Nederlandse voetbaltalenten van negentien jaar of jonger in willekeurige volgorde op een rij.

Door Jordi Tomasowa

Kian Fitz-Jim (Ajax, 19 jaar)

Kian Fitz-Jim is al ruim twee seizoenen een sterkhouder bij Jong Ajax. Hij is een van de aanvoerders van de Amsterdamse beloftenploeg en klopt ook al op de deur van het eerste elftal. Fitz-Jim maakte begin dit kalenderjaar zijn langverwachte Eredivisie-debuut en stond in het gewonnen bekerduel met FC Den Bosch (0-2) voor het eerst in de basis. De Ajacied moet dit seizoen vooralsnog genoegen nemen met een handvol invalbeurten, maar kijk er niet vreemd van op als hij komende zomer een basisplaats weet te veroveren.

Antoni Milambo (Feyenoord, 17 jaar)

Van Antoni Milambo wordt bij Feyenoord enorm veel verwacht. In augustus 2021 loste hij Georginio Wijnaldum af als jongste debutant ooit in de hoofdmacht. Op een leeftijd van zestien jaar en 131 dagen kwam hij als invaller binnen de lijnen in de tweede voorronde van de Conference League. Milambo verlengde in de zomer van 2022 zijn contract en ligt nu tot medio 2025 vast in De Kuip. De middenvelder zat dit kalenderjaar regelmatig op de bank, al wacht hij onder Arne Slot nog op zijn debuut in de Eredivisie.

Dean Huijsen (Juventus, 17 jaar)

Als tiener maakt Dean Huijsen momenteel furore in het buitenland. De 1,95 meter lange centrumverdediger van Juventus wordt gezien als ‘de nieuwe Matthijs de Ligt’ en staat op het punt om zijn contract bij Juventus tot medio 2027 te verlengen. Huijsen, die zijn wedstrijden speelt voor de beloftenploeg van de Oude Dame, was vorige maand nog verantwoordelijk voor een werelddoelpunt in de Coppa Italia van de Serie C. De mandekker dribbelde vanaf eigen helft in en wist na een lange solo met een afstandsschot via de onderkant van de lat binnen te schieten.

Mexx Meerdink (AZ, 19 jaar)

De carrière van Mexx Meerdink zit momenteel stevig in de lift. De spits schittert in de Youth League, waarin AZ Onder 18 recent afrekende met Barcelona en Real Madrid. Meerdink was in de mini-Champions League al goed voor zeven treffers, terwijl hij ook bij Jong AZ een sterkhouder is. Trainer Pascal Jansen haalde hem onlangs bij het eerste elftal. Na zijn debuut in de Conference League tegen Lazio, maakte hij afgelopen weekend op bezoek bij FC Twente ook zijn eerste minuten in de Eredivisie.

Ruben van Bommel (MVV Maastricht, 18 jaar)

Ruben van Bommel beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij MVV Maastricht. De linksbuiten noteerde in 24 Keuken Kampioen Divisie-duels al 10 goals en 4 assists. Van Bommel junior beschikt nog niet eens over een profcontract, al liet hij onlangs weten niet transfervrij uit Stadion de Geusselt te willen vertrekken. Hans Kraay junior steekt wekelijks de loftrompet over de vleugelaanvaller. Zo vindt de analist van ESPN dat PSV als topclub toe moet slaan en vergeleek hij Van Bommel in zijn manier van lopen met Ángel di María.

Ruben van Bommel is dit seizoen dé grote revelatie bij MVV Maastricht.

Gabriel Misehouy (Ajax, 17 jaar)

Gabriel Misehouy staat al jarenlang te boek als toptalent van Ajax. De middenvelder legde interesse van topclubs als Barcelona, Bayern München, Chelsea en Manchester City in een eerder stadium naast zich neer en ligt momenteel nog tot medio 2024 vast in Amsterdam. Misehouy schitterde net als Van Duiven op het EK Onder 17. Op het jeugdtoernooi was hij goed voor twee goals en twee assists. De creatieveling wacht nog op zijn debuut in Ajax 1, maar kwam al wel 25 keer in actie voor de beloftenploeg.

Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund, 18 jaar)

Begin 2021 maakte Julian Rijkhoff als grote belofte van Ajax een veelbesproken overstap naar Borussia Dortmund. Afgelopen zomer trainde de spits uit Purmerend voor het eerst mee bij de hoofdmacht van BVB. Verder dan zijn officieuze debuut kwam Rijkhoff nog niet, maar bij Dortmund Onder 19 maakt hij zijn reputatie als goaltjesdief dit seizoen meer dan waar. In 26 officiële duels was hij goed voor 21 goals en 6 assists.

Xavi Simons (PSV, 19 jaar)

Xavi Simons blinkt dit seizoen wekelijks uit bij PSV. De creatieveling is na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke een van de weinige lichtpuntjes in de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. Simons kwam in 26 Eredivisieduels tot 13 treffers en 7 assists en debuteerde op het WK in Qatar voor Oranje onder Louis van Gaal. Het tienertalent gaat ongetwijfeld een grote toekomst tegemoet. Rafael van der Vaart noemde Simons onlangs nog een 'waanzinnige speler’ en is van mening dat Koeman het Nederlands elftal om hem heen moet bouwen.

Silvano Vos (Ajax, 18 jaar)

Chelsea, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Borussia Dortmund volgen de verrichtingen van Silvano Vos allemaal nauwlettend op de voet. De defensieve middenvelder verbond afgelopen zomer echter zijn toekomst aan Ajax. Vos, die Ryan Gravenberch als zijn grote voorbeeld ziet, ligt nog tot medio 2024 vast in Amsterdam. Hij ontwikkelt zich razendsnel op sportpark De Toekomst en etaleerde afgelopen zomer op het jeugd EK ook al zijn klasse namens Oranje Onder 17.

Silvano Vos wil bij Ajax in de voetsporen van Ryan Gravenberch treden.

Jason van Duiven (PSV, 18 jaar)

De grootste blikvanger bij Jong PSV is dit seizoen zonder twijfel Jason van Duiven. De kleine spits wist het net in de Keuken Kampioen Divisie al tien keer te vinden. Vooral zijn treffer tegen Almere City was van grote klasse. Van Duiven was in de zomer van 2022 ook belangrijk voor Oranje op het EK Onder 17. Mede door zijn drie doelpunten in vijf wedstrijden werd Nederland knap tweede. Hij werd tevens topscorer voor PSV in de Onder 15 en de Onder 17. De Eindhovenaren braken onlangs het contract van de Almeloër open en legden hem vast tot medio 2025.

Wouter Goes (AZ, 18 jaar)

Door blessures van Bruno Martins Indi, Sam Beukema en Maxim Dekker werd Wouter Goes vorige maand voor de leeuwen gegooid bij AZ. De jonge centrumverdediger pakte de kans die hij van trainer Pascal Jansen kreeg met beide handen aan. Goes wordt overladen met complimenten en speelt alsof hij al jaren in de basis staat bij de Alkmaarders. Hij hield zich in het tweeluik tegen Lazio knap staande en was tijdens de nipte recente nederlaag tegen Feyenoord in De Kuip nauwelijks op een fout te betrappen.

Wouter Goes speelde zich dit kalenderjaar in de basis bij AZ.

Jaden Slory (Feyenoord, 17 jaar)

Jaden heeft als zoon van tweevoudig Oranje-international Andwelé Slory grote schoenen te vullen. De vleugelaanvaller maakt momenteel echter op jonge leeftijd indruk in Feyenoord Onder 21. Slory schitterde net als meerdere spelers uit deze lijst met Oranje op het EK Onder 17. Op het jeugdtoernooi noteerde hij twee goals en drie assists. Zijn treffer in de finale tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk (2-1) bleek helaas net niet genoeg voor de Europese titel.

Mike Kleijn (Feyenoord, 17 jaar)

Kleijn maakte net als Slory afgelopen zomer de overstap naar Feyenoord Onder 21. De centrale middenvelder heeft zestien interlands voor Oranje Onder 17 achter zijn naam staan en gaat ongetwijfeld ook uitkomen voor de hogere jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Hedwiges Maduro, die met Kleijn samenwerkte bij Oranje, was eerder al lovend over de Feyenoorder. “Geloof me, hij gaat een grote toekomst tegemoet”, zei de analist bij Voetbalpraat op ESPN.

De zeventienjarige Mike Kleijn staat te boek als toptalent van Feyenoord.

Jorrel Hato (Ajax, 17 jaar)

Jorrel Hato beleeft een komeetachtige ontwikkeling bij Ajax. De inmiddels ontslagen Alfred Schreuder liet hem begin dit kalenderjaar debuteren in het bekerduel met FC Den Bosch. Alleen Clarence Seedorf en Ryan Gravenberch maakten op jongere leeftijd hun debuut in het eerste elftal van Ajax dan Hato. De jongeling sloeg het beloftenelftal van de Amsterdammers zowat over en is onder John Heitinga de tweede linksback achter Owen Wijndal.

Maxim Dekker (AZ, 18 jaar)

Waar Goes momenteel niet meer uit het hart van defensie van AZ is weg te denken, greep Maxim Dekker eerder dit seizoen zijn kans als centrumverdediger bij de Alkmaarders. Hij verving de geblesseerde Bruno Martins Indi geruisloos, al verloor hij begin dit kalenderjaar wel zijn basisplaats. Tot overmaat van ramp liep Dekker vervolgens een scheurtje in zijn meniscus op, waardoor hij inmiddels anderhalve maand uit de roulatie is.

De reservebank

Er zijn nog veel meer talenten met de nodige potentie. De volgende twaalf spelers haalden de lijst net niet: Amourricho van Axel Dongen (Ajax, 18), Lennard Hartjes (Feyenoord, 19), Rav van den Berg (PEC Zwolle, 18), Fedde de Jong (AZ, 19), Thijmen Blokzijl (FC Groningen, 18), Isaac Babadi (PSV, 17), Myron van Brederode (AZ, 19), Prince Aning (Borussia Dortmund, 18), Youri Regeer (Ajax, 19), Emmanuel van de Blaak (PSV, 18), David Kalokoh (Ajax, 17) en Ernest Poku (AZ, 19).

NXGN AWARDS

GOAL rangschikte in de voorgaande jaren de beste tienertalenten, met spelers als Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma en Jude Bellingham als uiteindelijke winnaars. Gabriel Misehouy en Jorrel Hato behoren tot de top vijftig van 2023, die dit jaar echter niet is gerangschikt. In plaats daarvan zijn er negen toptalenten geselecteerd die worden beschouwd als spelers die de potentie hebben om door te groeien tot voetballers van wereldklasse.

