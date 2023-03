‘Griezmann overweegt te stoppen bij Frankrijk na bekendmaking aanvoerder’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 15:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:54

Antoine Griezmann is niet blij met de beslissing van bondscoach Didier Deschamps om hem te passeren als nieuwe aanvoerder van Frankrijk. Dat meldt Le Figaro. Deschamps bevestigde dinsdag dat de keuze op Kylian Mbappé is gevallen, terwijl Griezmann tweede aanvoerder wordt. De 32-jarige aanvaller van Atlético Madrid had gezien zijn ervaring gehoopt de band te mogen dragen. Griezmann zou volgens L'Équipe zelfs overwegen om te stoppen bij les Bleus, al spreekt RMC Sport dat nieuws tegen.

Deschamps vindt de keuze voor Mbappé 'legitiem' door zijn exceptionele prestaties van de laatste tijd. "Hij voldoet aan alles om verantwoordelijkheid te dragen", legt de keuzeheer uit. "Op het veld en daarbuiten is hij een sleutelfiguur." De aanvaller van Paris Saint-Germain maakte grote indruk op het WK in Qatar door maar liefst acht doelpunten te maken, wat hem de topscorerstitel opleverde. Met name zijn prestatie in de finale tegen Argentinië viel op. Met een hattrick zorgde hij ervoor dat de wedstrijd naar strafschoppen ging, die de Argentijnen uiteindelijk beter zouden nemen.

Griezmann is echter van mening dat hij gezien zijn ervaring en loyaliteit richting Deschamps een betere kandidaat was. Na het WK in Qatar besloten Hugo Lloris en Raphaël Varane te stoppen bij de nationale ploeg. Dat duo was respectievelijk de eerste en tweede aanvoerder onder Deschamps, die daardoor op zoek moest naar een nieuwe frontman. Mbappé is met zijn 24 jaar beduidend jonger dan Griezmann, die dusdanig teleurgesteld is over de keuze van Deschamps dat hij volgens L'Équipe serieus overweegt om een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten.

Griezmann was ook één van de kandidaten voor het aanvoerderschap, maar de keuze is dus gevallen op de aanvaller van PSG. Griezmann kwam tot op heden tot 117 interlands, waarin hij goed was voor 42 treffers. Mbappé kwam in 66 duels tot 36 doelpunten. Beide spelers waren van groot belang in het winnen van het WK in 2018 en het halen van de WK-finale vier jaar later. Frankrijk neemt het vrijdag in het kader van de EK-kwalificatie op tegen het Nederlands elftal. Maandag nemen de Fransen het op tegen Ierland.