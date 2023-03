Ajax doet Hansen nieuwe aanbieding; Romano weet welke club op hem aast

Dinsdag, 21 maart 2023 om 15:34 • Wessel Antes

Ajax heeft Sontje Hansen een nieuwe aanbieding gedaan, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De twintigjarige aanvaller beschikt in de Johan Cruijff ArenA over een aflopende verbintenis, maar de Amsterdammers willen niet van hem af. Ajax hoopt Hansen een nieuw contract te laten ondertekenen waarmee hij tot medio 2026 aan de club verbonden blijft. Echter zijn er meerdere kapers op de kust volgens Romano.

Ajax doet er momenteel alles aan om Hansen en Amourrichio van Axel Dongen langer aan zich te binden. De club wil absoluut niet dat de twee buitenspelers komende zomer transfervrij vertrekken. Waar Romano vorige week meldde dat Manchester United interesse heeft in Van Axel Dongen, zou Hansen onder meer bij het Duitse Augsburg op de radar staan. De verwachting is dat de rechtsbuiten snel een beslissing neemt over zijn toekomst.

Hansen staat in Amsterdam al jaren stil in zijn ontwikkeling. De pijlsnelle rechtspoot stond te boek als een groot talent in de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in december 2019 in de hoofdmacht onder Erik ten Hag, tijdens de met 3-4 gewonnen uitwedstrijd bij Telstar voor de TOTO KNVB Beker. De teller staat momenteel pas op twee officiële duels in Ajax 1. De laatste dateert alweer van 22 december 2019, toen Ajax in eigen huis met 6-1 won van ADO Den Haag.

Desalniettemin wil Ajax het nog niet opgeven met Hansen, zo blijkt uit de nieuwe aanbieding. Volgens Transfermarkt is de Hoornaar een miljoen euro waard. Wellicht willen de Amsterdammers het contract verlengen, om zo nog een transfersom aan zijn vertrek over te houden. Ajax schrapte de naam van Hansen in november nog uit de trainingskampselectie, omdat de onderhandelingen maar niet tot een akkoord leidden. De situatie lijkt momenteel nog altijd complex te zijn. Hansen maakt zijn minuten dit seizoen enkel bij Jong Ajax. De buitenspeler zit nooit op de bank bij de hoofdmacht.