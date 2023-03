Het Nederlands elftal draagt buiten Qatar wél de OneLove-aanvoerdersband

Dinsdag, 21 maart 2023 om 14:27 • Wessel Antes • Laatste update: 14:31

Virgil van Dijk draagt vrijdagavond de OneLove-aanvoerdersband tijdens het eerste EK-kwalificatieduel van Nederland met Frankrijk. De KNVB heeft besloten om de OneLove-campagne die afgelopen weekend werd gevoerd in het Nederlandse voetbal ook een vervolg te geven op een internationaal podium. Van Dijk, die de OneLove-band in Qatar niet droeg, zet zich in Parijs dus wél in voor de campagne. Tijdens het WK wilde hij niet het risico lopen om aan het begin van ieder duel een gele kaart te krijgen.

In een persverklaring reageert Van Dijk zelf op het besluit van de KNVB. “Het Nederlands elftal wil met het dragen van deze band opnieuw tonen vóór verbinding en tegen racisme en alle vormen van discriminatie in de samenleving te zijn.” In Qatar zwichtte de KNVB nog voor de UEFA. “We betreuren het ten zeerste dat het niet gelukt is om gezamenlijk tot een redelijke oplossing te komen”, viel toen te lezen in het statement.

De KNVB gaf vervolgens nog een verdere uitleg. “Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met het krijgen van een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als UEFA werkgroep, KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan.” Nu gaat Van Dijk de boodschap alsnog uitdragen op een, weliswaar kleiner, mondiaal podium.

Ook Frankrijk zet zich rondom het duel met Nederland in tegen racisme en discriminatie met de actie ‘Une seule couleur celle du maillot’ (slechts één kleur, die van het shirt). Deze tekst zal op een banner te zien zijn in het Stade de France. Voor de wedstrijd maken de landen een gezamenlijke foto, voor deze banner. Dinsdag, op 21 maart, is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Daarom hebben beide Europese grootmachten besloten om de handen ineen te slaan.