Tottenham Hotspur zet Antonio Conte op straat en maakt direct opvolger bekend

Zondag, 26 maart 2023 om 23:23 • Davey de Laat • Laatste update: 23:39

Antonio Conte is ontslagen door Tottenham Hotspur, zo maakt de Premier League-club zondagavond bekend via de officiële kanalen. Conte leefde al langer in onmin met de club en schoof dat niet onder stoelen of banken. Voorzitter Daniel Levy is mogelijk klaar met de woede-uitbarstingen van de Italiaanse manager en heeft hem op straat gezet. Volgens het persbericht zijn de partijen 'in goed overleg' uit elkaar gegaan. Cristian Stellini zal het seizoen afmaken als interim-manager, naast assistent Ryan Mason.

Conte beschikte over een aflopend contract, maar Tottenham heeft besloten om enkele maanden eerder al een einde te maken aan de samenwerking met de manager. De 53-jarige coach was sinds november 2021 verbonden aan de Noord-Londenaren, die vorig seizoen onder zijn leiding als vierde eindigden en daarmee een Champions League-ticket veroverden. The Spurs bezetten op dit moment opnieuw de vierde plek, al is de voorsprong op Newcastle United slechts twee punten en heeft de nummer vijf nog twee duels tegoed.

Club announcement.

Conte, die twee jaar geleden het stokje overnam van José Mourinho, boekte dit seizoen twintig overwinningen uit veertig wedstrijden. Daarnaast werd er zeven keer gelijkgespeeld en dertien keer verloren in alle competities. Conte debuteerde als coach van Tottenham op 4 november 2021. In de groepsfase van Conference League werd Vitesse met 3-2 verslagen in het eigen Tottenham Hotspur Stadium. De UEFA diende the Spurs echter een forfaitnederlaag (0-3) toe, wat betekende dat Vitesse als nummer twee doorging naar de play-offs.

Opvolgers

Volgens the Telegraph lijkt Mauricio Pochettino de voornamste kandidaat om Conte op te volgen. De momenteel clubloze coach kende enkele succesvolle jaren in Noord-Londen, alvorens hij in november 2019 werd ontslagen. De vorig jaar bij Chelsea weggestuurde Thomas Tuchel stond ook lange tijd op het lijstje van Levy, maar hij heeft bij Bayern getekend. Tot slot wordt de met Leicester City tegenvallend presterende Brendan Rodgers in verband gebracht met de opvolging van Conte, mocht laatstgenoemde daadwerkelijk zijn ontslag krijgen.