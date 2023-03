Roy Hodgson (75) breekt eigen record en keert terug in Premier League

Dinsdag, 21 maart 2023 om 11:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:22

Roy Hodgson keert voor even terug uit zijn pensioen. De 75-jarige Engelsman maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Crystal Palace, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Daarmee breekt Palace een record: nooit eerder had een Premier League-club een oudere trainer aan het roer staan.

Patrick Vieira kreeg afgelopen vrijdag de zak nadat onder zijn leiding geen enkele wedstrijd werd gewonnen in 2023. Palace handelde snel en presenteert nu vier dagen later Hodgson als tussenpaus. Hodgson, die al sinds 1976 in het vak zit, moet voorkomen dat the Eagles afglijden richting degradatiezone. Palace staat weliswaar twaalfde, maar het gat met hekkensluiter Southampton bedraagt slechts vier punten. De afstand tot nummer elf Aston Villa daarentegen bedraagt elf punten.

Hodgson is geen onbekende bij Palace. De keuzeheer stond tussen 2017 en 2021 ook al aan het roer op Selhurst Park, waar hij destijds werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank de Boer. Hodgson loodste een noodlijdend Palace naar handhaving en eindigde een seizoen later zelfs op 49 punten, waarmee hij het puntenrecord van de club op het hoogste niveau evenaarde.

Na een laatste avontuur bij Watford in 2022 (dat eindigde in degradatie) besloot Hodgson het vak gedag te zeggen. Zijn oude liefde wist hem toch weer te verleiden. De voormalig manager van onder meer Internazionale, Liverpool en het Engelse nationale team neemt tot het eind van dit seizoen de honneurs waar in Londen en krijgt daar onder meer Jaïro Riedewald onder zijn hoede. Palace wordt zo de club met de oudste manager aller tijden, een record dat al in handen van Hodgson was.