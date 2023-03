PSV kan naast Veerman ook tweede debuterende international afleveren

Dinsdag, 21 maart 2023 om 11:13 • Wessel Antes • Laatste update: 11:48

Johan Bakayoko heeft zijn eerste uitnodiging gehad voor het nationale elftal van België. De negentienjarige aanvaller van PSV is door bondscoach Domenico Tedesco opgeroepen omdat Jérémy Doku (Stade Rennes) met een hamstringblessure afhaakt bij de Rode Duivels. Wanneer Bakayoko debuteert tegen Zweden (vrijdag) of Duitsland (volgende week dinsdag) kiest hij definitief voor België en laat hij een interlandcarrière bij Ivoorkust links liggen.

Bakayoko promoveert na de aanvankelijke oproep van Jong België naar de hoofdmacht van zijn geboorteland. PSV zag maandag Joey Veerman opgeroepen worden door het Nederland-elftal, nadat bekend werd dat Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong de komende weken rust moet houden. Veerman staat daardoor ook voor een interlanddebuut. Vrijdag staat het EK-kwalificatieduel met Frankrijk op het programma, waarna op maandagavond in De Kuip een thuisduel met Gibraltar wacht.

Bakayoko keert in de week richting de herstart van de Eredivisie vermoedelijk pas later terug bij PSV dan Veerman. De linksbenige vleugelspeler speelt het tweede duel van de interlandperiode namelijk een dag later. België speelt deze interlandbreak maar liefst twee uitduels in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. Eerst dus tegen Zweden in Solna, om vervolgens in Keulen een topaffiche tegen Duitsland af te werken.

Voor Bakayoko zou een debuut een dezer duels een kroon zijn op een prachtig seizoen van doorbraak bij PSV. Sinds het vertrek van Noni Madueke naar Chelsea in januari is de Belg een belangrijke kracht voor de Eindhovenaren. De teller staat dit seizoen al op negen doelpunten en vier assists in alle competities. Daar had Bakayoko 1.927 officiële speelminuten voor nodig, verdeeld over dertig optredens. Bakayoko, die volgens Transfermarkt negen miljoen euro waard is, ligt in het Philips Stadion nog vast tot medio 2026.