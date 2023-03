Vertrek bij Ajax lonkt na Eredivisie-doorbraak: ‘Het is een hele mooie club’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 10:15 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:53

FC Twente onderzoekt de mogelijkheden om Anass Salah-Eddine definitief van Ajax over te nemen. Dat schrijft Tubantia dinsdag. Salah-Eddine wordt dit seizoen gehuurd van de Amsterdammers en imponeert dusdanig dat Twente een langer dienstverband in De Grolsch Veste wel ziet zitten. Daarvoor moet echter wel een transfersom op tafel komen.

De multi-inzetbare Salah-Eddine werd afgelopen zomer naar Enschede gehaald als back-up achter eerste linksback Gijs Smal. Op die positie kwam hij maar mondjesmaat aan de bak en trainer Ron Jans experimenteerde met hem als linksbuiten en zelfs als rechtsback. Het middenveld bleek de oplossing. Als spelverdeler naast Ramiz Zerrouki maakt Salah-Eddine de afgelopen weken een steeds betere indruk en dat is ook de beleidsbepalers bij Twente opgevallen.

Technisch directeur Jan Streuer laat Tubantia weten dat de club de mogelijkheden onderzoekt om Salah-Eddine langer in het oosten te houden. Daarvoor moet echter wel geld op tafel komen. Salah-Eddine, die Twente 'een hele mooie club noemt', verlengde afgelopen zomer nog zijn contract bij Ajax en is nog tot medio 2025 speler van de Amsterdammers. Een transfersom werd ook nog niet afgesproken, daar Twente geen optie tot koop bedong in de huidige huurverbintenis.

De 21-jarige Salah-Eddine staat vooralsnog op 15 duels in Enschedese dienst. Daarin scoorde hij nog niet, maar wist hij wel een assist te overleggen. Voor Ajax kwam de geboren Amsterdammer tot nog toe niet verder dan één invalbeurt. Erik ten Hag liet hem afgelopen seizoen in de laatste speelronde 26 minuten invallen tegen Vitesse (2-2).