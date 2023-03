Twee talentvolle Ajacieden veroveren plek op prestigieuze NXGN-lijst

Dinsdag, 21 maart 2023 om 10:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:42

Er zijn twee Nederlandse spelers terug te vinden in de NXGN 2023. Jorrel Hato en Gabriel Misehouy hebben een plek gekregen op de prestigieuze lijst van het Engelse GOAL met de vijftig grootste talenten geboren op of na 1 januari 2004. Ook bij de verkiezing voor de grootste talenten in het vrouwenvoetbal is Nederlandse inbreng te vinden: Wieke Kaptein van FC Twente behoort tot de top 25.

Sinds Matthijs de Ligt zijn ze bij Ajax niet meer zo enthousiast geweest over een verdediger uit de eigen jeugdopleiding, maar Hato laat zien dat hij eveneens het talent heeft om op een dag voor een miljoenenbedrag een transfer naar een Europese topclub af te dwingen. Hoewel hij deze maand pas zeventien jaar is geworden, was Hato dit seizoen al aanvoerder van Ajax Onder 19 en behoort hij sinds dit kalenderjaar steevast tot de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Hato maakte tijdens de winterstop de stap naar de hoofdmacht van Ajax.

De inmiddels ontslagen Alfred Schreuder liet hem begin dit kalenderjaar debuteren in het bekerduel met FC Den Bosch. Alleen Clarence Seedorf en Ryan Gravenberch maakten op jongere leeftijd hun debuut in het eerste elftal van Ajax dan Hato. De tiener is voor een centrale verdediger zeer comfortabel aan de bal en kan ook als linksback uit de voeten. Hato verscheen vorige maand in de kwartfinale van het bekertoernooi bij De Graafschap (0-3 winst) na enkele invalbeurten voor het eerst aan de aftrap van een wedstrijd van de hoofdmacht.

De in Amsterdam geboren Misehouy droomt ervan om ooit een ster te worden in het eerste elftal van Ajax, en de aanvallende middenvelder staat op het punt zijn droom waar te maken. Misehouy was een van de smaakmakers van Oranje Onder 17 dat in de zomer van 2022 de finale van het EK wist te bereiken. Inmiddels is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in Jong Ajax. De zeventienjarige creatieveling werd begin dit seizoen door Heitinga al een grote toekomst voorspeld. Als trainer van de Amsterdamse beloften noemde hij Misehouy ‘een jongen met veel potentie’.

Kaptein (17) is de enige Nederlandse in de lijst met 25 grootste talenten van het vrouwenvoetbal. Ze beleefde vorig seizoen haar grote doorbraak bij Twente en stond voor een groot dilemma. Meedoen met Oranje Onder 17 aan een EK of haar club helpen aan de landstitel. Als zestienjarige beschreef de middenvelder dit destijds als een 'luxeprobleem'. Uiteindelijk besloot Twente dat ze moest blijven en een kampioenschap volgde. Kaptein werd vervolgens uitgeroepen tot Talent van het Jaar van de Eredivisie.

Bekijk hier de volledige top 50 van de NXGN 2023 voor mannen.

Bekijk hier de volledige top 25 van de NXGN 2023 voor vrouwen.

NXGN Awards

Wie wordt de volgende wereldspeler? Waar komt de volgende Lionel Messi vandaan? Zullen we ooit nog een speler als Cristiano Ronaldo zien? Dit zijn vragen die voetbalfans over de hele wereld bezighouden. Wonderkids - de beste jonge talenten die er zijn - intrigeren en prikkelen supporters, en velen zijn zeer geïnteresseerd in hoe de carrière van een opkomende tiener uitpakt. Dat is waar NXGN over gaat.

In voorgaande jaren rangschikte GOAL de beste tienertalenten, met spelers als Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma en Jude Bellingham als uiteindelijke winnaars. De top vijftig van 2023 wordt dit jaar echter niet gerangschikt. In plaats daarvan zijn er negen toptalenten geselecteerd die worden beschouwd als spelers die de potentie hebben om door te groeien tot voetballers van wereldklasse. De ‘NXGN Nine’ wordt dinsdagmiddag om 13.00 uur bekendgemaakt.