Johan Derksen: ‘Misselijkmakend. Kan hij zich als grote jongen gaan gedragen?’

Dinsdag, 21 maart 2023 om 09:04 • Tom Rofekamp

Johan Derksen heeft zich zondag groen en geel geërgerd aan Sydney van Hooijdonk. De spits van sc Heerenveen tikte tegen FC Groningen de 0-1 binnen na een fout van doelman Michael Verrips en vierde dat volgens de analist op misplaatste wijze. "Kan iemand tegen die gozer zeggen dat als je zo'n cadeautje krijgt je je als grote jongen moet gedragen?", klaagt Derksen bij Vandaag Inside.

"Weet je waar ik me zo aan heb geërgerd?", steekt Derksen zijn tirade van wal. "Ik zit naar Groningen – Heerenveen te kijken. Die keeper van Groningen laat een bal los en Van Hooijdonk schiet hem in, een weggevertje. Die ging toen een egotrip opvoeren, een hele show van tien minuten. Het was misselijkmakend. Kan iemand tegen die gozer zeggen dat als je zo'n cadeautje krijgt, je je als grote jongen moet gedragen? Nergens een basisplaats gehad en zich dan als Onze-Lieve-Heer gedragen. Verschrikkelijk", vindt Derksen.

Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of Derksens ergernis iets te maken heeft met Van Hooijdonks vader, Pierre. Derksen en Van Hooijdonk senior lagen in het (recente) verleden regelmatig overhoop. "Helemaal niet", zegt Derksen echter. "Ik had niets tegen die jongen. Die vader is een hele vervelende man, maar die jongen heeft ook gekke trekjes." Tafelgast Özcan Akyol voegt toe: "Je merkt wel dat trainers het moeilijk met hem hebben. Hij klaagt."

Van Hooijdonk is dit seizoen niet wekelijks verzekerd van een basisplaats, maar staat na 26 speelronden toch al op tien competitiedoelpunten voor Heerenveen. Tussen 5 november en 19 februari stond hij wel liefst tien duels droog. Van Hooijdonk wordt voor het tweede seizoen op rij gehuurd van Bologna en keert komende zomer in principe weer terug naar Italië. Daar staat de voormalig speler van NAC Breda nog onder contract tot medio 2025.