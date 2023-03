De Telegraaf: FC Groningen wil profiteren van aflopend contract bij Ajax

Dinsdag, 21 maart 2023 om 08:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:20

FC Groningen probeert Henk Veldmate terug te halen, weet De Telegraaf. De hoofdscout van Ajax loopt over een jaar uit zijn contract in Amsterdam en moet een rol gaan spelen in de nieuwe technische opzet bij de noorderlingen. Algemeen directeur Wouter Gudde wil echter nog niet toegeven bezig te zijn met Veldmate, die tussen 1998 en 2015 ook al werkzaam was in de Euroborg.

Groningen maakte maandag bekend een nieuw technisch organisatiemodel te willen implementeren. Algemeen directeur Gudde gaat leiding geven aan een drietal pionnen, namelijk de hoofdtrainer, de manager Voetbal en Opleiding en 'nog een voetbaltechnische man die zich gaat richten op de aan- en verkoop van spelers'. De functie van technisch directeur – op dit moment vacant door het recente ontslag van Mark-Jan Fledderus – verdwijnt zo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dick Lukkien werd al aangesteld als hoofdtrainer, terwijl Art Langeler de positie van manager Voetbal en Opleiding in zal gaan vullen. Veldmate moet de derde man worden, weet De Telegraaf. De Schalkhaarder toonde zich in zijn eerste periode in Groningen al een zeer bekwaam scout, daar hij onder meer Luis Suárez, Dusan Tadic, Marcus Berg en Filip Kostic naar de Euroborg haalde. Allen werden met miljoenenwinsten verkocht, waardoor Ajax Veldmate maar wat graag naar de hoofdstad wilde halen.

Begin 2016 volgde Veldmate Marc Overmars op, die directeur voetbalzaken werd. Sindsdien scoutte Veldmate onder meer Davison Sánchez, Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Na ruim achtenhalf jaar komt er echter een einde aan zijn dienstverband. Groningen is volop bezig met een terugkeer, al wil Gudde dat nog niet toegeven. "Daar kan ik nu echt niet op antwoorden. Dat Henk eerder veel heeft betekend op dat gebied, kan ik niet ontkennen, maar zolang er niets rond is, kan ik niet op namen ingaan", vertelt hij aan De Telegraaf.